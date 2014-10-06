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«Время итогов» 3 октября 2014

#Курительные#смеси#табак#Украина#переселенцы#НТВ#ухтинский шлейф#Руслан Устраханов#Галина Рубцова#министр финансов РК#общественная#палата#общественники#Панев#Морозов#
8227
06.10.2014

- "Курительные смеси могут убить за одну минуту", - говорит главный наркополицейский Коми. А мы верим и не верим: про табак, дескать, тоже много чего говорят, а иной курильщик любого некурящего переживет.

- Украинская тема - и ее сейчас не обойти. Вынужденных переселенцев с юго-востока в Коми уже 1 213. Половина получила официальный статус, треть – уже устроилась на работу.

- У сюжета наших коллег с НТВ появился ухтинский шлейф. Напомним, в программе "ЧП за неделю" федеральный канал рассказал историю экс-полковника МВД Руслана Устраханова, попавшего под колпак западных спецслужб.

- Вот-вот будет сформирован четвертый состав Общественной палаты, а вопрос "зачем она вообще нужна?" все еще звучит. Давайте послушаем самих общественников, тем более, что третьему созыву как раз пора подводить итоги.

- Роль личности в истории - как ни пытайся - не умалить. И "государственный деятель" - понятие вневременное. Это "политики" пекутся о сиюминутном, "государственные деятели" заглядывают далеко вперед. В Коми такие были. Вспомним хотя бы двоих - Зосиму Васильевича Панева и Ивана Павловича Морозова.

#Курительные#смеси#табак#Украина#переселенцы#НТВ#ухтинский шлейф#Руслан Устраханов#Галина Рубцова#министр финансов РК#общественная#палата#общественники#Панев#Морозов#
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