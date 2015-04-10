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«КРиК Криминал и комментарии» 9 апреля 2015

#ДТП#пешеходы#суд#уголовное дело#Чит#ППС#расхищение#убийство#насильник#
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10.04.2015

- Очередное смертельное ДТП произошло в минувшие выходные в Прилузском районе. В темное время суток женщина шла по федеральной трассе Вятка, где ее и сбила машина. Всего с начала года на дорогах Коми погибли 7 пешеходов и 85 пострадали, среди них есть и дети.

- Сыктывкарский суд завершил рассмотрение уголовного дела о поджоге пилорамы в местечке Чит. В результате пожара пострадало имущество частного предпринимателя на сумму больше миллиона 300 тысяч рублей. Возгорание произошло осенью прошлого года. Подозреваемого – 27-летнего Вячеслава Туева сотрудники ППС задержали по горячим следам.

- Бывший начальник Автотранспортного управления здравоохранения Республики Коми сел на скамью подсудимых за расхищение бюджетных средств. По версии следствия, он оплатил за казенный счет стройматерилы для своей дачи. В частности, речь идет о растворе бетона для фундамента забора на сумму почти в 70 тысяч рублей.

- Крайне жестоко обошелся с двумя женщинами 51-летний сыктывкарец. По версии следствия мужчина избил бывшую гражданскую супругу и ее сестру. После нанесения побоев, свояченица на 4 дня попала в заточение в жилище нынешнего фигуранта, который неоднократно ее там насиловал, пока ей чудом не удалось вырваться из западни. Через месяц после этого от кулаков «озверевшего мачо» погибла его сожительница. Впрочем ни одно из обвинений задержанный так и не признал.

#ДТП#пешеходы#суд#уголовное дело#Чит#ППС#расхищение#убийство#насильник#
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