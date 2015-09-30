«КРиК Криминал и комментарии» 29 сентября 2015

- Необычную группу сбытчиков задержали с поличным сотрудники регионального госнаркоконтроля. Три девушки 24-25 лет с июня распространяли в городе так называемые «спайсы». При этом и сами не чурались употреблять зелье. Наркотики оптом заказывали по интернету, расфасовывали и раскладывали в столице Коми тайники – «закладки». В день – по 10-20 упаковок. В каждой – по несколько разовых доз.

- Нам стали известны подробности задержания пьяного водителя в Сыктывкаре. Молодой человек не остановился на требование автоинспекторов. Игнорируя правила дорожного движения, лихач на большой скорости «носился» по дворам жилых домов, пытаясь уйти от погони.

- Шанс на исправление дал сыктывкарский суд Игорю Чеусову. 31 летнего жителя столицы обвиняли в хищении более полутора миллионов рублей.

- 10 лет в колонии строгого режима проведет 59-летний житель села Шошка Сыктывдинского района Николай Нечаев. Его обвиняли в серийной педофилии в отношении пяти малолетних детей. Четверо из них были его внучками.

- На рассмотрение в Воркутинский суд передали уголовное дело группы подростков и юношей - жителей посёлка Северный. Среди их «криминальных» подвигов – угоны, грабежи и даже разбойные нападения на пенсионеров – всего 22 эпизода. Фигурантов – 8 человек. Большинству от 14 до 17 лет. Самому старшему исполнилось 25.