Новый цех в Зимстане.

Новый цех по изготовлению арболитовых блоков начали строить в посёлке Зимстан Усть-Куломского района. Предприятие позволит обеспечить сельчан рабочими местами, а экономичный материал подойдёт для постройки домов и хозяйственных строений. Возможно, в Зимстане из нового материала возведут трёхэтажный многоквартирный жилой дом.

В поселке уже стоит каркас будущего цеха. Рядом - склад для сырья и готового продукта. Арболит, по словам специалистов, один из лучших стройматериалов. Плиты из смеси высокосортного цемента и древесной щепы позволяют надолго сохранить в здании тепло, дом из этих блоков не горит, не заражается грибками и плесенью, не гниёт. По словам строителей, новое производство полноценно заработает уже через месяц. В ближайшее время из столицы Коми привезут фанеру, утеплитель и оборудование.

- Съездим в город, выучимся, - уверен в своих силах Егор Морохин, прораб. - Из арболита можно всё, что угодно построить. Он лучше шлакоблоков.

Арболитовыми блоками уже активно интересуются сельчане. Тем более, что по словам строителей, смесь бетона и щепы гораздо экономичнее других материалов.

- В первую очередь, конечно, нас интересуют рабочие места, - рассказывает Владимир Лодыгин, глава Администрации Зимстана. - Мы договорились с директором фирмы, что на работу возьмут только местных жителей. Нужны рабочие места для молодёжи.

Из нового материала фирма планирует построить и этот трёхэтажный двадцати квартирный дом. По проекту, на первом этаже разместят минимаркет и аптеку. А во дворе откроют детскую площадку. Территория будущей новостройки огорожена. По словам местных жителей, за высоким забором есть уже фундамент дома. Основные работы планируют начать в апреле.

- Новое жильё посёлку необходимо - говорит глава местной администрации. - В Зимстане много молодых семей и некоторым из них приходится снимать квартиры.

К строительству дома тоже обещают привлечь местных жителей. Власти надеются, что зимстанские арболитовые плиты будут востребованы не только в самом посёлке, но и во всём Усть-Куломском районе.

А.Тюрнина, О.Костромин, Усть-Куломский Район