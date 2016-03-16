Гонки без правил.

Сразу три патрульных экипажа участвовали в операции по задержанию иномарки на окраине Сыктывкара. Водитель «Опеля» не остановился на требование автоинспекторов и попытался скрыться. Спустя несколько минут беглеца всё же задержали. Прав и документов на автомобиль у молодого человека не оказалось, а сам он был в явном подпитии.

Ночью на окраине столицы внимание автоинспекторов привлекла подозрительная иномарка. Автомобиль вилял из стороны в сторону и нарушал правила. Стражи порядка решили проверить водителя. Тот требования сотрудников ГИБДД об остановке проигнорировал и свернул на территорию пилорамы. Однако на выезде нарушителя уже дожидались сотрудники ГИБДД.

Патрульный автомобиль полностью перекрыл проезжую часть. Впрочем, нарушителя это не остановило, свою машину он направил прямо на снежный бруствер. Иномарка сразу оказалась в окружении. Деваться нарушителю было некуда. Сначала водитель заблокировал все двери, а затем попытался перелезть на заднее пассажирское сидение. Сделать это ему не удалось, мужчину задержали.

Водитель 1977 года рождения, управлял автомашиной, не имея права управления, водительское удостоверение никогда не получал. Также установлено, что в течение года он 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, где он также управлял в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил Александр Некрасов, начальник отделения пропаганды УГИБДД МВД по Коми.

Пройти медицинское освидетельствование задержанный не захотел. Его отказ инспекторы ДПС зафиксировали в протоколе. В отношении лихача полицейские составили сразу девять административных материалов. Легковушку отбуксировали на штраф стоянку, а водителя доставили в спец приёмник.

Антон Булаев, Владимир Шешкунас, телеканал «Юрган»