Шахта "Интауголь" будет безопаснее.

Для восстановления работы шахты "Интауголь" будет создан республиканский штаб. Руководить им будет вице-премьер регионального Правительства Константин Лазарев. Такое поручение глава региона дал в рамках внезапного визита в Инту. Подчёркивается, что при решении вопросов дальнейшей работы шахты упор будет сделан на безусловном обеспечении безопасности работников. Второй важный момент - тщательным образом предстоит разобрать детали взаимодействия шахты с компаниями-партнёрами.

Для тридцатитысячного моногорода закрытие или даже приостановка работы «Интинской» - практически катастрофа. Пока идет разбор полетов, уголь для интинской ТЭЦ по-соседски даст Воркута. Свои объемы у Интинской и так снижены – у предприятия не выполнена даже половина плана. Впрочем, как заявил руководитель региона, план оздоровления компании должен стать социально ориентированным.

- Как работают тут 1600 человек так и должны они тут работать, - заявил временно исполняющий обязанности Главы РК Сергей Гапликов. -. И более того, вам нужно с учетом наших мероприятий рассмотреть возможность увеличения рабочих мест.

Задолженность по зарплате, а это примерно 15 миллионов рублей, сегодня напрямую связана с дальнейшей работой шахты. Впрочем, ускорить восстановление – к чему призвал руководство шахты Сергей Гапликов – это не просто уложиться в срок. Теперь при малейшей угрозе все решения должны приниматься в пользу человеческой жизни. Срок выполнения первичных мер – неделя.

Максим Васильев, телеканал Юрган