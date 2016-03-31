Разговор о насущном.

Служба занятости Республики и Министерство промышленности региона разрабатывают систему соглашений с крупными инвестиционными предприятиями, которые по условиям договора обязуются сведения о вакансиях передавать в центр занятости Коми - об этом заявил руководитель управления занятости Александр Хохлов на коллегии министерства труда, занятости и социальной защиты. По его словам, только так можно выполнить поручение Сергея Гапликова, чтобы на крупных инвестиционных объектах рабочие места в первую очередь предоставляли местным жителям. На коллегии профильное ведомство рассказало о реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивой экономики в республике.

Жители Коми недовольны существующей базой вакансий, - к такому выводу пришли специалисты центра занятости и решили срочно поменять систему сбора информации о свободных рабочих местах. Мониторинг коммерческих сайтов подтвердил - там найти себе работу проще. Именно поэтому сегодня управление занятости заключает с предприятиями соглашения, по которым они обязуются оперативно сообщать ведомству информацию о всех вакансиях. В первую очередь это касается тех компаний, которые реализуют крупные инвестиционные проекты.

- Я считаю, что мы перешли на новый этап, - выразил свое мнение Александр Хохлов, начальник Управления занятости Минсоцтруда Коми, - потому что у нас есть интегрируемый общероссийский портал вакансий трудвсем.ру, который сотрудничает со многими коммерческими базами с уже упоминаемыми мною «супердджобом» и «яндексработой». Это означает, что человек размещает свое резюме на каком-то коммерческом портале и при этом может дать согласие резюме опубликовать на госпортале. И наоборот - предприятия , которое размещает на коммерческом портале свою вакансию, мы призываем дать размещение на государственном.

В нынешних непростых экономических условиях число нуждающихся в господдержке увеличивается - отмечают в министерстве труда и соцзащиты. Поэтому приходится пересматривать меры соцгарантий и расширять поддержку: многодетные семьи, например, с января этого года за жилищно-коммунальные услуги платят дифференцированно, то есть в зависимости от количества детей. А с прошлого года республика ввела для малоимущих семей с детьми ещё один вид материальной помощи на приобретение одежды для школьников или для детей, посещающий детские дошкольные учреждения. По словам Ларисы Мищенко, заместителя министра Минсоцтруда РК, сумма поддержки около четырех тысяч рублей, и обращаются за ней многие: речь идет о более 6 тысячах жителей Коми. Расходы бюджета республики на эти цели в прошлом году составили около 27 миллионов рублей.

Самым проблемным вопросом остается обеспечение жильем детей -сирот. В 2015 квадратные метры получили 170 человек, а в очередь встали 228. На прошлой неделе этот вопрос поднимал на селекторном совещании Сергей Гапликов и принял решение - удвоить объем выделяемых республикой средств на приобретение жилья для этой категории жителей.

Елена Конанова, Павел Фетисов, телеканал Юрган