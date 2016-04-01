От первого лица

Сентябрьские выборы в Коми обещают стать конкурентными, а прежняя практика их проведения абсолютно неприемлема. Такое мнение глава региона высказал в интервью информационному агентству «Flashnord». Он пояснил, что решение возглавить ещё и Правительство следует воспринимать не как узурпацию власти, а попытку сосредоточить полноту власти для того, чтобы именно нести ответственность за развитие Коми. И другого пути пока быть не может.



Ещё одно интересное пояснение, сделанное в интервью, касается Ежегодного доклада «Возрождение республики», который Сергей Гапликов зачитал 24 марта. Около половины озвученных инициатив принадлежат жителям республики. Напомним, об их сборе и начале подготовки над концепцией развития региона губернатор заявил ещё в конце прошлого года.

Общественная палата Коми должна стать площадкой для сбора и обсуждения предложений по Программе Возрождения Коми. Каждый из членов палаты - это глас народа, а потому именно взгляд изнутри должен быть озвучен в решении тех или иных задач, поставленных Главой перед правительством республики. Об этом говорили члены общественной палаты во время обсуждения тезисов выступления Главы перед парламентом региона.

Новое время бросает новые вызовы. Пора кардинально менять структуру экономики, требуется перезагрузка, -вот главный посыл в докладе губернатора. Устойчивое развитие крупных компаний - это стабильные налоги и рабочие места, которые, к слову, должны быть увеличены в четыре раза за ближайшие четыре года. Однако, по мнению общественников, поддерживать надо, учитывая и интересы малого бизнеса.



- Малый бизнес сворачивается, ведь он не может быть отдельно от большого, Вот Монди (компания «Монди СЛПК» - прим) - не принимает лес от частников по их же ценам, только по своим. А это им не выгодно. Пока крупные монополисты не пересмотрят свою политику в отношении малого бизнеса, ни о каком увеличении в четыре раза рабочих мест нет смысла говорить, - уверен Павел Поташов, член Общественной палаты Коми.

Сегодня в Коми дефицит квалифицированных рабочих рук. Не хватает токарей, сварщиков, строителей. Пропаганда рабочих профессий среди молодежи ведется очень слабо. Общественники отмечают- возрождать следует и наставничество, практика которого была хорошо отработана в советское время. Но кидаться из крайности в крайность тоже не надо - увеличивать количество рабочих специальностей в учебных заведениях следует лишь после четкого мониторинга, кого из специалистов не хватает и кто будет востребован в перспективе. Этим и завлекать молодежь.

- Что мы делаем для того, чтобы удержать нашу молодежь. Ничего, - говорит Мнацакан Никогосян, член Общественной палаты Коми. - Надо им создавать условия, а мы этого не делаем, и ближайшие пять-сем лет лет этого не будет происходить. Пока за счет миграционных процессов мы покрываем наши рабочие места, надо им ,приезжим, тоже помогать, но и параллельно своих учить. Мы много говорим о дуальном образовании - недавно поднимали еще вопрос в Госсовете, надо дать возможность молодежи учиться и параллельно работать.

Вопрос занятости особенно актуален для сел и деревень. Большинство трудоспособных жителей безработные либо перебиваются временными заработками. Будущее села за сельским хозяйством, потому и поддерживать владельцев подворий и крестьянских хозяйств надо. Субсидиями и дотациями. Будет работа в селе, и молодежь уезжать не захочет с малой родины.

- Мы были недавно в Вологде, там есть одно очень маленькое село на 20 домов. Так там люди сами восстановили церквушку, и народ стал приезжать туда, село стало возрождаться. Поэтому все зависит от нас самих, надо начинать с нас, а иначе и ничего не получится, - высказала мнение Галина Киселева, председатель Общественной палаты Коми.

То, чего очень не хватало жителям региона - обратной связи с чиновниками. Бюрократические проволочки- вечные хождения по кабинетам со своими проблемами - порой просто заканчиваются отписками. Общественный портал, который поручил создать Глава, будет очень своевременным. Жители смогут оставлять все жалобы на сайте , а чиновники уже не смогут проигнорировать сигнал.

Т.Супрядкина, О.Жуковский, телеканал Юрган



