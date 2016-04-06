Турнир в Воркуте по греко-римской борьбе

В Воркуте завершился международный турнир финно-угорских народов по Греко-римской борьбе. На ковер вышли 124 спортсмена из семи городов. От Коми были команды Ухты, Печоры, Вуктыла и Воркуты. Из соседних регионов приехали юноши Татарстана, Ямало-Ненецкого округа и Кирова.

Самым младшим участникам – всего 10 лет, старшим – 16. На международном турнире финно-угров по традиции представлены две возрастные категории. Не смотря на юный возраст большинства участников, почти каждая схватка на ковре – зрелищна.

Радель Сулейманов греко-римской борьбой начал заниматься, когда ему было всего четыре года. Спорт сразу пришёлся по душе: приёмы, броски, друзья по тренировкам. Затянуло всерьез и, видимо, надолго. Юноша мечтает стать олимпийским чемпионом. К своей цели движется упорно, за восемь лет в его копилке уже немало побед.

- Я в Чистополе первое место по Татарстану занимал, вот сегодня тут первое место занял, в финно-угорском (турнине — прим.ред.) у меня первое место есть. - перечисляет Радель. - Ну, в Мажге у меня неудачно вышло, но всё равно нельзя унывать.

Сам международный турнир – уже традиционный, проходит в память о Президенте республиканской федерации Греко-римской борьбы Анатолии Пиксайкине. Именно он в своё время был инициатором соревнований. Стоит отметить, что нынешними участниками он мог бы гордиться, все команды выступили одинаково хорошо.

- У каждого города есть победители, - подтверждает и Виталий Павлов, главный судья соревнований.

Впрочем, эти победы - личные достижения борцов. Официально турнир не считается одним из отборочных этапов в спортивном календаре, это скорее, возможность спортсменам проверить свои силы и показать, кто на что горазд. Формировать состав сборной наша республика будет в сентябре, по итогам Первенства Коми.

Любовь Лапина, Кирилл Нифантов, телеканал Юрган



