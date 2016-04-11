Кубок по бодибилдингу

Состязание атлетов в Сыктывкаре в этом году побило все рекорды. Пятый открытый кубок Коми по бодибилдингу, бодифинесу, фитнес-бикини и менс-физик собрал небывалое количество участников - пятьдесят спортсменов из Сыктывкара, Печоры, Воркуты, Ухты, Казани, Кирова и Санкт-Петербурга. Настоящий ажиотаж вызвала категория фитнес-бикини – на сцену вышли 14 девушек, это в два раза больше, чем в прошлом году. Расширила конкурс и новая для республики номинация - пляжный бодибилдинг.

В этом году традиционные весенние соревнования по бодибилдингу сменили свою прописку, но любителей красивого вида спорта это не смутило. В зале сыктывкарского СКЦ практически не осталось свободных мест. Полюбоваться на результаты долгих тренировок пришел и руководитель республики.

- Я всем участникам желаю победы, терпения и той самой гармонии, красоты, которую сегодня мы здесь увидим. Давайте наслаждаться великолепием, трудолюбием, результатом. Я по-хорошему им завидую, потому, что эти люди много добились, в первую очередь в борьбе с собой, - сказал в своем выступлении Сергей Гапликов, временно исполняющий обязанности Главы Коми.

Несмотря на то, что произвольную программу судьи не оценивают, к ней участники подготовились основательно: чтобы порадовать публику, некоторые даже обратились за помощью к профессиональным хореографам.

В этом году многие участники пробовали свои силы впервые. Ольга Иевлева – одна из них. К спорту пришла после того, как когда-то решила похудеть, сейчас за плечами спортсменки месяцы жесткой диеты – так называемой «сушки».

Новый этап соревнований для Республики - «Менс Физик», в принципе этот тот же фитнес-бикини, только для мужчин. Суть номинации в том, что спортсмены не должны быть «перекачаны», все должно быть пропорционально и главное в меру. Одеты атлеты в шорты по колено, поэтому в России «Менс физик» еще называют «пляжным бодибилдингом». Приходят в это направление либо новички, либо те, кто решил завязать с более тяжелой категорией. Например, кировчанин Александр Подлевских в «Менс физик» пришел из пауэрлифтинга.

В категории мастера выступили атлеты старше сорока лет. Тут собравшихся ждал сюрприз – среди троих участников после 12-летнего перерыва на сцену вышел и сам руководитель федерации бодибилдинга и фитнеса республики Алексей Захаров. В итоге своим молодым соперникам он показал, что такое настоящий класс: победил в категории мастера, получил золото в номинации до 80 килограммов. В результате старожилу соревнований достался и главный кубок - Захаров стал абсолютным чемпионом Коми по бодибилдингу 2016 года. Впрочем, победа далась ему нелегко. Несмотря на мышечную память, в таком возрасте работать приходится с двойной силой.

Самую красивую и многочисленную номинацию организаторы в этот раз оставили на десерт. Загорелые девушки в блестящих купальниках выступили в категории фитнес-бикини. Несмотря на то, что восемь из четырнадцати спортсменок представляли нашу республику, золото досталось спортсменке из Казани.

Таисия Шляхтина, Олег Жуковский, телеканал Юрган