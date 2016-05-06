«КРиК Криминал и комментарии». 5 мая 2016

Изготавливала курительные смеси и затем сбывала их 33 летняя воспитательница детского сада Людмила Рогозина. Причем, нелегальной подработкой педагог, по версии следователей, занималась во время своего декретного отпуска по уходу за третьим ребенком. Во время следствия родила четвертого, но это не помогло женщине избежать реального лишения свободы. Как и четверым ее подельникам.

В конце февраля прошлого года, сразу после передачи очередного пакетика, оперативники задержали Людмилу Рогозину. 32 летняя воспитательница детского сада попала в поле зрения силовиков еще осенью 2014 го. По оперативным данным, она входила в преступную группу сбытчиков дурмана, во главе которой стояли гражданские супруги Андрей Демин и Валерия Залуцкая.

У Рогозиной, которая занималась как раз изготовлением курительных смесей, силовики провели обыск в квартире. Ее муж возмущался появлению полицейских и вел себя крайне агрессивно. И таким неадекватным поведением испугал детей.

Бойцы спецназа надели на дебошира наручники. Мужчина успокоился, правда, не надолго. Стал биться головой об стену.

Следствие выяснило, параллельно с Рогозиной в подчинении супругов — наркодилеров, были еще двое ранее судимых - Екатерина Литвинец и Олег Перчаткин.

Лидера группировки Андрея Демина приговорили к 20 годам колонии строго режима. Екатерина Литвинец и Олег Перчаткин получили по 15 лет. Многодетным мамам — Екатерине Залуцкой и Людмиле Рогозиной, которые недавно родили еще по одному ребенку, у одной их теперь - три, у другой — четыре, суд наказание смягчил на половину. Но свободы все же лишил. Причем, без всяких отсрочек по исполнению приговора. Вердикт еще не вступил в законную силу.

Крупными неприятностями обернулось для молодого водителя «Жигулей» и его юных пассажиров вечернее рандеву по улицам села Визинга, Сысольского района. После того, как подозрительный седан заметили автоинспекторы, нарушитель решил уйти от полицейских, но сделать это ему не удалось. Чтобы остановить лихача, силовикам даже пришлось применить табельное оружие.

В итоге – у седана оказались пробиты две покрышки. Продолжать движение дальше пьяный водитель больше не мог. Экипаж блокировал проезд сысольскому «экстремалу», после чего пассажиры «Жигулей» бросились врассыпную. Впрочем, уйти далеко нарушителям не удалось. И водитель, и сам хозяин машины были задержаны. Их доставили в дежурную часть села Визинга, где шофер «Ваза» прошел тест на алкоголь.

За рулем находился 18-летний подросток, который не имел права управления, кроме того он находился в состоянии алкогольного опьянения. Судом вынесено решение об аресте данного водителя на 10 суток.

Водителю транспортное средство не принадлежит, принадлежит оно его другу. На собственника транспортного средства также составлен административный материал, за передачу лицу, не имеющему права управления, а также находящемуся в состоянии опьянения.

Теперь собственнику «Жигулей» придется заплатить штраф - 30 тысяч рублей. Привлекли к ответственности и юных пассажиров «Ваза». За непристегнутые ремни безопасности они могут попасть под надзор инспекторов ОПДН. Кроме того, наказание за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних грозит и их родителям.

За уклонение от административного надзора разыскивают жителя города Емвы Княжпогостского района Чередова Анатолия Борисовича, 1959 года рождения. Бездомный и безработный мужчина ранее неоднократно судим за совершение краж и причинение тяжких телесных повреждений. Злоупотребляет спиртным. Может работать разнорабочим или сторожем на пилорамах и лесных делянках. Всех, кто знает о местонахождении Анатолия Чередова, стражи прядка просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по указанным телефонам в Княжпогостском районе. 8(82139) 23-7-40, 8 904 237 20 00.

До десяти лет колонии грозит за нападение на представителя власти 30 –летнему, ранее не раз судимому жителю города Микунь. Вечером 7 февраля, он, находясь в изрядном подпитии, набросился на участкового с шилом.

Вечером 7 февраля в дежурную часть полиции города Микунь позвонили жители общежития по улице Гоголя и сообщили: на общей кухне второй день пьянствует и дебоширит парень. На вызов прибыл местный участковый Евгений Макаров и увидел мужчину, от которого сильно пахло спиртным. Оказалось, нарушитель был хорошо известен полицейским и находился под надзором за прежние подвиги.

Перспектива нового административного протокола нарушителя не обрадовала. Он попытался отговорить участкового от его составления, а, когда тот отказался, попросился в туалет. Парень закрылся в кабинке, вылез через окно на улицу и попытался сбежать. Но был задержан бдительным стражем порядка.

Когда участковый попытался за руку отвести дебошира в дежурную часть, тот выхватил шило и ударил им полицейского в плечо рядом с шеей. Завязалась борьба. Пьяный парень вывернулся и бросился наутёк, но был остановлен случайным прохожим. Очевидец происшествия помог раненому полицейскому скрутить разбушевавшегося нарушителя.

В последующем, по результатам проведённой судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшего было установлено, что причинённые ему телесные повреждения квалифицируются, как причинившие лёгкий вред здоровью. По данному факту подозреваемому было предъявлено обвинение по части второй ст. 318 УК РФ. Обвиняемый вину в указанном преступлении признал. Сейчас уголовное дело передано в Усть-Вымский районный суд. Обвиняемый – под подпиской о невыезде. Он ходатайствует об особом порядке рассмотрения. Оно и понятно – ведь за очередное тяжкое преступление рецидивисту грозит до 10 лет колонии.

В Коми открылся сезон весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Жители южных и центральных районов Коми уже вовсю расстреливают свои боеприпасы, в северных — еще только грезят о трофеях. Как подготовиться к этому периоду, правильно хранить и перевозить оружие и избежать длинных очередей при его регистрации в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД - Вера Железцова.

- Хотите, чтобы охота доставляла удовольствие, а не проблемы, не нарушайте законы. Прежде всего, правила оборота оружия. Помните, оно должно быть зарегистрировано. И неважно, охотничье оно или травматическое. Сделать это можно тремя способами: записаться на прием по телефону в подразделение лицензионно-разрешительной работы или подать заявление в порядке живой очереди. Чтобы не тратить время и сделать практически всё не выходя из дома, можно воспользоваться порталом государственных услуг.

После регистрации на сайте госуслуг и подачи заявления, в ваш личный кабинет придет уведомление о выдаче разрешительных документов. Пользователь в любой момент может отследить их движение, что делает эту систему «прозрачной». Нарушать правила по регистрации, хранению и ношению оружия крайне рискованно. В последние годы законодатели только ужесточают требования и наказания. К примеру, если человек совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, его пожизненно лишают права на владение охотничьим оружием. Ружье, даже зачехленное, запрещено приносить в учебные и медицинские учреждения. Нельзя употреблять алкоголь не только во время охоты, но и до, и после. Наркоманам путь к оружию должен быть прочно закрыт.

Всех владельцев оружия регулярно навещает участковый уполномоченный полиции. Он оценивает условия хранения огнестрельного и травматического оружия. Проверяет, правильно ли установлен сейф или металлический шкаф, исключен ли к нему доступ посторонних лиц, сверяет номера на стволах и сроки действия разрешения. Не остаются без внимания полицейского и отношения в семье охотника. Если в быту он агрессивен или совершает противоправные поступки, его обязательно возьмут на профилактический контроль.

Участковые постоянно напоминают охотникам о своевременной перерегистрации оружия. По окончанию пятилетнего срока, за месяц до указанной даты, нужно обязательно подать заявление, и к этому времени пройти медицинское обследование. Иначе разрешение временно аннулируют, арсенал изымут. В течении года переоформить его уже не получиться. Кроме хранения оружия, полицейские предъявляют жесткие требования и к его транспортировке.

Перевозить разобранное и зачехленное ружье нужно в багажнике, недоступном для посторонних людей. Патроны должны быть в заводских упаковках или патронташах. За нарушение правил перевозки полагается штраф до полутора тысяч рублей.

Соблюдение этих правил убережет вас от неприятностей с законом и поможет в полной мере насладиться общением с природой и проникнуться духом настоящей охоты.