Знаменитый «Камышинский путешественник» добрался до Коми. Иван Ширяев известен тем, что передвигается по стране автостопом. Он побывал уже во всех регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа, на Урале. Знакомство с нашей Республикой молодой человек начал со столицы, далее по списку - Емва, Ухта, Сосногорск, Усинск, Инта и Печора. В последней Иван провел экскурсии в музее и детском доме-интернате.

Идея посетить все 1113 городов России пришла в голову молодому человеку после того, как он решил выйти из религиозной секты, в которой состоял больше десяти лет. Своеобразный реабилитационный курс он назвал "от Кореи до Карелии". Коми привлекла путешественника своей аутентичностью и колоритностью. Фото национальных узоров и орнаментов Сыктывкара Иван выложил на своей страничке в соц.сети.

Иван Ширяев, путешественник:

- Я начинаю знакомство с Северо-западом именно с Коми. Довольно интересные особенности: вот эти деревянные двухэтажные дома, настилы. Люди здесь доброжелательные.

Сам путешественник родом из города Камышина Волгоградской области. Его мать - учитель географии, и эту науку турист знает, что называется, «на зубок». Передвигается Иван исключительно автостопом. 13 легковых и 5 грузовых автомобилей, более полутора тысяч километров и 300 городов позади. Интересная особенность - ночует путешественник исключительно в пожарных частях. Деньги ему почти не нужны. Коммуникабельность и чувство юмора, - вот лучшая валюта, говорит Иван.

На встречу с путешественником в историко-краеведческом музее Печоры пришли и взрослые, и дети. Иван рассказал о кавказских медведях, чеченском гостеприимстве и ночлеге в пожарных частях.

Сейчас молодой человек изучает столицу мира - Воркуту. Дальше поедет по другим регионам. По подсчетам путешественника, его «кругосветка» закончится не раньше, чем через 6 лет.

Александра Головина, телеканал Юрган