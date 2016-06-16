Дорожная кампания

В Печоре ремонтировать дороги в этом году будет компания, которая раньше никогда этим не занималась. Так как в конкурсе на выполнение этих работ кроме этой фирмы больше никто не заявился. Впрочем, у новичка вполне амбициозные планы. Он собирается использовать новые технологии и гарантирует качество работ.

Печорские водители уже не могут вспомнить, на какой улице их города нет ям и колдобин. Практически все магистрали как после бомбёжки. Автовладельцы, которые берегут своих железных коней, аккуратно объезжают каждую яму. Самые нетерпеливые следуют правилу - больше скорость, меньше ям. Тем не менее, и те и другие регулярно ремонтируют машины.

Новая компания, которая в этом году выиграла тендер на проведение дорожного ремонта, уверяет - готова приступить к работам. Да ещё и с применением ноу-хау. Фирма собирается использовать технологию холодного асфальта. Мол, этот материал более прочен, обеспечивает хорошее сцепление, и класть его можно даже при минусовой температуре. Правда, сам асфальт дороговат, да и везти его придётся из других регионов - Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Есть у подрядчика и другие идеи.

Валентин Шефер, директор дорожной компании:

- Открою небольшой секрет: мы будем снимать старый асфальт не фрезой, а путём инфракрасного нагрева. То есть разогреваем, убираем старый асфальт, смешиваем с новым. Будет всё выглядеть красивей и эстетичней.

Фронт работ небольшой - считают дорожники. Всего 800 квадратных метров. Начнут с самых проблемных участков, с большими выбоинами. Подрядчик обещает уложиться в отведённые сроки. Но тем не менее, предупреждает - будет делать упор на качество, а не на скорость. Чтобы потом не переделывать и не платить штрафы за плохую работу. Тем более, что общественность обещает пристально следить за процессом.

Елена Конанова, Олеся Павленко, Дмитрий Анциферов, телеканал Юрган