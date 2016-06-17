Отходы - в доходы

Коми делает ставку на выпуск древесных топливных гранул. Речь про измельчённые отходы, которые спрессовываются под высоким давлением. В результате получается брикет, который не содержит вредных связывающих веществ. Согласно опубликованной на этой неделе Дорожной карте к введению запланировано сразу 5 новых брикетных завода и расширение трёх действующих предприятий. Срок реализации Программы возрождения сектора – 2 года. За это время бизнес вложит в саморасширение 164 с половиной миллиона собственных рублей. Надо ли говорить, что для республики это больше налогов и больше рабочих мест.