Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа ВЫБОРЫ 2018 Сейчас: «Нелегал». Драма (Россия) (16+)Далее: «Моя правда» (12+) 23:20

Отходы - в доходы

#отходы#деревообработка#гранулы#производство#рабочие места
877
17.06.2016

Коми делает ставку на выпуск древесных топливных гранул. Речь про измельчённые отходы, которые спрессовываются под высоким давлением. В результате получается брикет, который не содержит вредных связывающих веществ. Согласно опубликованной на этой неделе Дорожной карте к введению запланировано сразу 5 новых брикетных завода и расширение трёх действующих предприятий. Срок реализации Программы возрождения сектора – 2 года. За это время бизнес вложит в саморасширение 164 с половиной миллиона собственных рублей. Надо ли говорить, что для республики это больше налогов и больше рабочих мест.

#отходы#деревообработка#гранулы#производство#рабочие места
Детали недели: народная воля
47
13:01
17.02.2018
Детали недели. 16. 02. 18
38
16:04
16.02.2018
Детали недели. 09.02.18.
214
22:44
09.02.2018
Детали недели. 02.02.18.
142
09:59
05.02.2018
Детали недели. 26.01.18
315
22:15
26.01.2018
Детали недели. 19.01.18
188
23:27
19.01.2018
Детали недели. 12. 01.18
337
09:58
13.01.2018
Детали года. 29 декабря 2017.
209
00:45
30.12.2017
Промо. Детали года. 29 декабря 2017
205
13:27
29.12.2017
Детали недели. 22 декабря 2017
201
16:09
26.12.2017
Детали недели: ОНФ. 22 декабря 2017
170
11:02
26.12.2017
Детали недели. 15 декабря 2017
239
22:14
16.12.2017
Детали недели. 8 декабря 2017
✅ И снова Арктика. Что привносит Коми в северные планы страны. ✅ Ароматы поздней осени. Счастье-несчастье новых переселенцев. ✅ Серые на тропе войны. Как в районах отбиваются от волчьего нашествия.
247
15:12
11.12.2017
Детали недели. 1 декабря 2017
✅ Будущее за нами. Что сулят новые стимулирующие решения федеральных властей. ✅ Пути развития. Как Усть-Кулом становится одним из туристических центров Коми. ✅ Малой кровью. Почему не востребовано анонимное обследование на ВИЧ.
223
17:07
04.12.2017
Промо. Детали недели. 1 декабря 2017
333
14:57
01.12.2017
Референдум по переносу столицы. Детали недели. 24 ноября 2017.
С предложением перенести столицу из Сыктывкара в Ухту вышли представители ухтинского университета. Многим эта идея не пришлась по сердцу. Но закон предписывает: инициативу власть имущим рассмотреть. Что и сделал в четверг региональный парламент.
334
11:59
27.11.2017
Детали недели. 24 ноября 2017
727
15:55
26.11.2017
"Детали недели." 17 ноября 2017.
407
11:18
19.11.2017
"Детали недели" 10 ноября 2017.
300
19:05
12.11.2017
"Детали недели". 3 ноября 2017.
Век русской революции. Кто у нас ностальгирует по советскому прошлому? Деревенька моя. Как убедить молодых медиков работать на селе? Кино не для всех. Где в Коми хранятся километры уникальной кинопленки?
444
15:04
04.11.2017
"Детали недели" 27 октября 2017.
582
22:51
29.10.2017
Детали недели. 20 октября 2017
598
22:03
21.10.2017
Детали недели. 13 октября 2017
450
12:19
14.10.2017
Детали недели. 6 октября 2017
512
13:08
07.10.2017
comments powered by HyperComments