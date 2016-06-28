Под Печорой отгремел фестиваль «Черинянь гаж». Юбилейный пятый гастрономический праздник собрал тысячи горожан и жителей района. Праздник состоялся в минувшее воскресенье в деревне Бызовая Печорского района. Старинные обряды, игры, конкурсы, выступления народных коллективов и множество угощений.

Пока жители района отдыхают на свежем воздухе, участницы гастрономического фестиваля традиционно проходят все испытания. На каждой площадке собирают одну из составных частей будущего пирога: соль, муку, кефир, рыбу. На этот раз посостязаться в приготовлении рыбника решились десять мастериц.

Интерактивных площадок тоже десять. На берегу реки проходит конкурс «Семейная уха». Папы разжигают костры, дети помогают, задача мам - подготовить ингредиенты. Пока из известных участникам только рыба.

Готовое блюдо попробует жюри. Кстати, рыбу для состязаний ловили другие участники. Утром здесь же проходило состязание рыбаков «Клевое место». За самый большой улов боролись 16 человек.

А на этой поляне еще многолюднее. Здесь вместе с новобрачными Ириной и Сергеем желающие смогли поучаствовать в настоящем свадебном обряде коренных коми и пройти по аллее влюбленных. Кстати, к большому событию молодые шли семь лет, и такая свадьба стала для них настоящим сюрпризом.

Центральную улицу деревни от начала и до конца заняли торговые ряды местных умельцев и предприятий общепита. Сувенирная продукция, поделки, игрушки. Пенсионерка Валентина Моисеева радует девушек самодельными аксессуарами - резинками, заколками, ободками.

Сопровождали мероприятие выступления городских коллективов. А в завершение концерта в воздух взмыли 95 воздушных шаров, символизирующих предстоящий юбилей региона.

Таисия Шляхтина, Олеся Павленко, Дмитрий Анциферов, телеканал Юрган