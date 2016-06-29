Вниз по Печоре

Экспедиция русского географического общества по Печоре в самом разгаре. Участники стартовали от истоков реки еще в начале июня. По стечению обстоятельств они даже попали на коми праздник «Черинянь гаж» в деревне Бызовой. Всего в штате ученых-путшественников 30 человек. Это археологи, историки, представитель туристического бизнеса, биологи и даже экономисты.

200 километров от Печоры до Усть-Уньи - именно эту территорию исследователи намерены изучить целиком и полностью. Источники и родники, живописные ландшафты, растения, занесенные в Красную книгу, коренное население - в поле зрения группы ученых попадут даже мельчайшие детали. За два месяца, отведенные на экспедицию, сложно получить полноценную картину о состоянии печорского бассейна, говорят сами ученые. Так что придется постараться. К слову, экспедицию русского географического общества администрация Печорского района пригласила к себе неслучайно.

Еще в 1933 году под руководством президента Академии наук СССР Александра Карпинского по этим местам прошла первая научно-исследовательская краеведческая экспедиция. Она продолжалась более трех месяцев. Тогда только начиналось освоение этой местности. Сегодня же территория изучена полностью, но за последние два десятка лет инфраструктура населенных пунктов Печоры сильно изменилась, некоторые предприятия и совхозы исчезли вовсе. Поэтому спустя 80 лет Коми отделение русского географического общества возобновило научное путешествие. Чтобы актуализировать информацию.

Исследуемый район сегодня мечтают оживить и представители туриндустрии, и местные жители. Здесь, по берегам Печоры, раньше располагались лагеря ГУЛАГа, что интересно многим современным путешественникам. К примеру, поселок Кырта Вуктыльского района, - место, где фактически добывали первый в республике уголь. Эти ресурсы туризма необходимо превратить в объекты туризма, - говорят эксперты.

Какие именно вложения требуются - учёные смогут посчитать уже после того, как вернутся из экспедиции. Она закончится первого августа.

Александра Головина, телеканал Юрган