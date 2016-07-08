Суд да дело

Вполне закономерным финалом закончилась громкая история, которая произошла ещё осенью прошлого года в селе Выльгорт. В наркотическом угаре два уголовника-рецидивиста жестоко избили водителя, затем на его машине пытались скрыться от полицейской погони и сбили по пути беременную женщину. Произошло это напротив районного суда. По иронии судьбы, из этого же суда хулиганы отправились в колонию строго режима.

Средь бела дня 26 октября в центре Выльгорта школьники стали очевидцами жестокого избиения. Ту же картину увидели продавцы, которые принимали товар у магазина.

Ориентировка на темный Хендай поступила всем постам. Оказалось, двое нападавших в это время вывезли мужчину на окраину райцентра. Снова избили.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если машину не заметил экипаж ДПС. Требованию автоинспекторов об остановке подозреваемые, казалось, уже подчинились. Но затем решили скрыться в сторону Сыктывкара.

Водитель резко свернул в жилые кварталы Выльгорта. Лихачей заносило на другие машины. Пешеходы были в смертельной опасности.

В итоге неуправляемое авто врезалось в районную больницу. Несмотря на мощнейший лобовой удар, злоумышленники даже попытались сбежать. Но их тут же задержали.

Сбитая женщина, которая была на 8 месяце беременности, благодаря какому-то чуду сильно не пострадала. Серьезных травм не получили и те, кто ехал в машине. Из троих задержанных к вымогательству оказались причастны только двое ранее судимых Павел Ильчуков и Александр Смирнов. Их приятель, некий Кузиванов, стоял в сторонке.

Потерпевший Игорь Кукольщиков, в 2010 году назад проходил одним из свидетелей по уголовном делу Павла Ильчукова, которого отправили в колонию за незаконный оборот оружия и разбой. Почему рецидивист после освобождения решил мстить именно ему, до сих пор не понятно. Вину в вымогательстве, он как и его подельник, полностью отрицали. Признавали только побои. Позже пытались скостить себе срок.

Супруга потерпевшего, на которую было оформлено разбитое авто, потребовала компенсации. Право на это суд за ней признал. По приговору Ильчукову назначили 6 лет колонии строго режима. Смирнов, который к слову управлял автомобилем в наркотическом опьянении, получил на полгода меньше. Этот вердикт еще можно обжаловать.

Э. Бушуев, О. Юшков, В. Беспалов, телеканал Юрган