Печорская экспедиция

Первая группа ученых Печорской комплексной экспедиции вернулась в Сыктывкар. Масштабные исследования долины главной речной артерии республики стали возможны благодаря гранту Российского географического общества, это около полутора миллионов рублей. Интересно, что столь масштабную экспедицию в Коми предпринимали 80 лет назад. Возглавлял ее тогдашний президент Академии наук Александр Карпинский. Полученные данные имели значение в составлении государственных планов СССР по освоению природных ресурсов Севера.

Исследовать долину реки Печоры с ее природными богатствами, жителями, а главное нынешнее экономическое состояние и перспективы – вот главная цель экспедиции, причем удалось добраться и до таких мест, куда пока не ступала нога ученого. Опрос населения – одна из форм исследований. Люди в глубинке самобытные, таланты – самые разные.

Жизнь в припечорье вообще изменилась. Много населенных пунктов официально признаны не перспективными. Уезжает трудоспособное население. Но среднедушевой доход в селах на уровне прожиточного минимума.

Александр Максимов, старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера:

- Безработица на селе – 30% не меньше. Статистика каким-то образом уменьшает эту цифру, но я замечал, что в число работающих статистика зачисляет те хозяйства, в которых есть крупнорогатый скот. Хотя, как правило, скотина дохода не приносит.

От индустриального уклада жизни припечорье переходит обратно к традиционному, делают вывод ученые. А когда-то в Троицко-Печорске и Печоре работали мебельные фабрики, в Усть-Цильме – кожевенный завод, в Вуктыле - леспромхозы. Получше на фоне других выглядит села Усинского района, понятное дело, за счет добычи ископаемых. Сама река Печора тоже поменяла облик.

Политика оптимизации сказывается и на туристической сфере. Труднодоступность и отсутствие комфортных условий – вот главный бич развития отрасли на севере. Хотя и показать есть что. Местные администрации разрабатывают историко-культурные маршруты с этнокомпонентом. Например, недельный круизный тур по Печоре с посещением национальных праздников: Усть-Цилемской горки, Черинянь Гаж, Луд.

Природные объекты – не менее интересны. Многие и живут-то в этих местах из-за красоты и рыбалки. Вот и туристов можно прокатить по естественным достопримечательностям, говорят вуктыльцы.

Не иссякает поток в Национальный парк. Порядка 6 тысяч туристов в год. В Печоро-Илычском заповеднике – около двух. В этом году там активно пытаются искоренить дикий туризм, от которого страдает девственная территория. Обустраивают экологические тропы, развивают инфраструктуру, сотрудничают с турфирмами. Однако, пока активность проявляют в основном пермские компании. На плато Маньпупунер с их помощью можно попасть и пешком, и на вертолете.

Участники комплексной экспедиции дошли до северного полярного круга, поставили там опознавательный знак. Пока на припечорье остаются еще археологи и биологи. После их возвращения предстоит долгий анализ информации, которая войдет в справочник «Печора – главная река».

Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган



