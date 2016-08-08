Визит Главы. Печорский район

Сергей Гапликов поручил региональному Министерству природы разобраться в ситуации, которая мешает работе и развитию Печорского судостроительного завода. Сегодня Глава посетил предприятие в рамках рабочей поездки в Печорский район. Как сообщил главный инженер завода, они столкнулись с трудностями в процессе переоформления прав на пользование затоном «Печора». Сотрудники посетовали на незаконное использование акватории и части берега сторонними организациями. Те проводят погрузку и размещают суда на отстой на территории без согласования. Решением этих вопросов займётся Минприроды.

В рамках рабочей поездки руководитель региона посетил и радиолокационную станцию «Дарьял», которая создана для предупреждения о ракетном нападении с земли, воздуха, воды и даже из космоса.

Также руководитель региона проверил ход строительства домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. 8 новостроек планируют ввести в строй до октября этого года, ещё 4 дома - до декабря. По итогам осмотра Сергей Гапликов заявил, что приедет в Печору в середине сентября и проконтролирует исполнение программы переселения. Губернатор также принял участие в обсуждении плана развития Печорского района.

Телеканал "Юрган"