Визит Главы. Печорский район

Печорский судоремонтный завод готов расширить сферу деятельности и заниматься не только ремонтом, но и строительством. Об этом Сергею Гапликову сообщило руководство предприятия. Глава региона посетил порт накануне, в рамках рабочей поездки в Печорский район. И завод был далеко не единственным пунктом визита губернатора.

Радиолокационная станция «Дарьял» - немаловажная часть огромного противоракетного щита России. Горка, как называют её печорцы, способна предупредить о нападении с земли, воздуха, воды и космоса. Причём, локаторы РЛС обнаруживают любой объект на расстоянии семи тысяч километров. Неудивительно, что в сутки через зону внимания военных проходит около 30 тысяч объектов.

На Печорском судоремонтном заводе - разговор о перспективах предприятия. Пока оно занимается исключительно ремонтом судов, хотя возможности гораздо шире. Здесь могут не только приводить в порядок старое, но и строить новое.

- Мы можем паромы выпускать, мосты строить, металлоконструкции разные как для газовой, так и для нефтяной промышленности. и сборные, и простые. Люди готовы. Желание есть, - говорят на заводе.

Есть и необходимая для этого база. Цеха со станками предприятию удалось сохранить. Сергей Гапликов интересуется - а готовы ли речники строить земснаряды для проведения дноуглубительных работ. На заводе уверяют - будет проект, и земснаряды построят. Тем более, обмеление грозит ударить по кошельку самих ремонтников. Из-за низкого уровня воды в Печоре этим летом катера и баржи, вместо того, чтобы завозить товары в отдалённые сёла, стоят на приколе.

Впрочем, пока речники решают более насущные проблемы. Одна из главных - оформление прав на пользование затоном «Печора». Документы застревают то в одной, то в другой инстанции. Сергей Гапликов сразу же набирает министра Полшведкина - разобраться в ситуации. Текущая неразбериха тормозит работу предприятия. Ведь береговой территорией пользуются частники. Производят разгрузку товара, оставляют суда на зимний отстой.

Уже по традиции заглянул глава и в местный филиал госаптек. Проверил наличие жизненно важных препаратов. Есть в печорском филиале трудности с кадрами. Специалистов не хватает. Министр здравоохранения Березин тут информирует - в Коми прорабатывается вопрос о подготовке своих фармацевтов. Пока же получить профильное образование можно лишь, увы, за пределами региона.

Светлана Некрасова, Дмитрий Анциферов, телеканал Юрган