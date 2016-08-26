Сподвижники. Печора

Подготовка к зиме и переселение из ветхого и аварийного жилья - сегодня эти вопросы больше всего волнуют жителей Печоры. О своих переживаниях горожане рассказали председателю комитета по социальной политике Госсовета Коми. Наталья Паншина проверила, как в одном из самых проблемных по этим двум позициям муниципалитетов, выполняются поручения руководителя региона.

Людмила Чупрова обживается в новой «двушке». Новоселье отпраздновать ещё не успела. Признаётся, ждала этого переезда целых 5 лет. Ещё в 2011 году её дом признали непригодным для жилья. Впрочем, очередь на переселение двигалась крайне медленно. Только сейчас по программе переселения из ветхого и аварийного жилья женщина всё-таки получила квартиру.

Впрочем, далеко не все семьи Печоры разделяют радость Людмилы Чупровой. Каждый личный приём депутата госсовета Коми Наталья Паншиной начинаются именно с жилищных вопросов. Этот муниципалитет возглавляет список аутсайдеров по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. До сих пор здесь не поставили точку даже в первом этапе профильной программы. Именно поэтому у руководителя региона - Печора постоянно на особом контроле.

Коми уже обратилась к президенту России о продлении столь необходимой для нашего региона программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Жители Печоры, пожалуй, больше других были рады этой новости. 5 домов здесь уже сдали, на остальных работа кипит. Это лето для Печоры вообще выдалось богатым на строительные результаты. Так, в одном из детских садов закончили ремонт бассейна. 4 года оздоровительный комплекс стоял без дела. Сегодня здесь заменили саму ванну, установили новую систему фильтров, провели все испытательные работы.

В местной ЦРБ большой ремонт ещё только ждут. По словам руководства печорской лечебницы, первым делом навести порядок нужно в детских поликлиниках и в ФАПАХ. Наталья Паншина заверила, что обратится с этим вопросом не только в профильное ведомство, но и лично к руководителю региона. Ещё одна проблема - кадровый дефицит. Сегодня укомплектованность врачами в печорской больнице 48 процентов.

Проверила Наталья Паншина и готовность города к зиме. На последнем заседании правительства руководитель региона жестко раскритиковал власти городов и районов, отстающих от графика. За срыв подготовки объектов к осенне-зимнему периоду последует персональная ответственность.

Котельные Печоры готовы хоть сегодня встретить зиму - заверили кочегары Наталью Паншину. За лето здесь обновили всё необходимое оборудование. И это притом, что само предприятие сейчас испытывает трудности, - отмечают тепловики: идет смена собственника.

Но если в самом городе с котельными проблем нет, то вот в посёлках всё не так гладко. Так, в Зеленоборске кочегарка в аварийном состоянии. Правда, как отмечают на месте, в этом году старый котёл должны заменить. Тогда, может быть, Печора и покинет чёрный список муниципалитетов. Пока же каждый этап подготовки к зиме на особом контроле.

Виктория Палкина, Олеся Павленко, Дмитрий Анциферов, телеканал Юрган