Экспедиция по Печоре

Масштабные исследования долины самой крупной реки Европы провели ученые Коми научного центра в рамках гранта Российского географического общества. Речь про Печору. В рамках комплексной экспедиции одновременно работали сразу шесть групп: исследовали почву поймы реки Печора, состояние археологических и геологических объектов, социально-экономическую ситуацию сел, а также возможности туристской отрасли. Работы развернулись от истока Печоры до полярного круга.

Вот так с небольшого ручья начинается великая северная река, которая издавна кормит многих жителей Республики. Благодаря роскошным пойменным лугам реки несколько лет назад в этих местах процветало животноводство. Однако, начиная с 1990-х годов ситуация кардинально изменилась. Уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, соответственно сократилась антропогенная и агрогенная нагрузка на пойму.

Ситуация изменилась: по выводам ученых, очень многие угодья, которые раньше создавались для получения высокопродуктивных сенокосов, начинают в настоящее время зарастать.

Чтобы не потерять луга с высококалорийной травой, ученые призывают использовать научную схему для естественного семенного оборота травостоя. Таким образом, почва будет восстанавливаться нужным образом.

В отличие от поймы реки, не подлежат восстановлению археологические объекты. Некоторые из них на территории Припечорья исследовала еще одна группа экспедиции, которая обнаружила, что значительная часть информации о древнейшем прошлом Припечорья потеряна в результате хозяйственной деятельности человека и других неблагоприятных факторов.

Виктор Карманов, специалист института языка, литературы и истории КНЦ:

- Не обошли памятники археологии Припечорья незаконные кладоискатели. Вот например, на известном Нерецком могильнике в устье Нерицы были зафиксированы кладоискательские шурфы. Местные жители тоже подтвердили этот факт, что товарищи с металлоискателями ходили и искали древние монеты.

Однако группе ученых удалось обнаружить новые объекты археологического наследия, к примеру остатки жилищ эпохи неолита, принадлежащие к 3-4 веку до нашей эры. Радует и то, что другие памятники археологии, например стоянка древнего человека в районе деревни Бызовой, по словам исследователей, находятся в удовлетворительном состоянии.

Неоднозначная ситуация сегодня сложилась в социально-экономической отрасли местных сел. Анкетирование и опросы показали, из-за невысокого заработка жители неохотно идут в сельское хозяйство. Некоторые села живут буквально за счет двух-трех активных жителей, занимающихся предпринимательством. Как позитивный момент – во многих поселениях растет количество детей, а внешний вид сел за последнее время резко поменялся и стал более оживленным. Еще больше улучшить ситуацию поможет развитие туризма, уверен предприниматель и путешественник Сергей Семяшкин. Но для этого необходимо пересмотреть некоторые законы.

К слову, Администрация Вуктыла сегодня работает над новым туристическим маршрутом, речным туром до старинного горного промысла точильного камня в районе Соплеса и Вои. Такой маршрут будет познавателен для жителей региона, особенно для школьников и студентов. Широкую известность сегодня приобретают событийные праздники, такие как Луд, Усть-Цилемская горка, Черинянь гаж.

Сегодня ученые начинают анализировать всю полученную информацию, которая в будущем войдет в справочник «Печора – главная река».

Ольга Ануфриева, Павел Фетисов, телеканал Юрган