Закрытие мотосезона

Байкеры Печоры официально закрыли мотосезон - колонной проехались по улицам города. На последнюю в этом году большую встречу приехали почти все представители местного клуба «Северная Анархия». Как говорят любители мотоциклов, всего через пару недель они поставят своих железных коней на прикол до весны.

Мотоклуб «Северная Анархия» существует в Печоре с 2012 года. Несмотря на грозное название, все его участники - их уже больше тридцати - люди миролюбивые и позитивные. Среди любителей мотоциклов - и байкеры со стажем, и совсем юные мотоциклисты. Все они ежегодно открывают сезон в мае и закрывают его в сентябре. Собрать единомышленников вместе - главная задача президента клуба Константина Туманова. Он мотоспортом увлёкся достаточно рано, ещё в школе.

В мотоклуб «Северная Анархия» входят представители разных профессий, но всех их объединяет любовь к мотоциклам. К слову, двухколёсный железный конь для истинного его любителя - самый надёжный транспорт. Даже в дальних поездках.

После закрытия сезона многие любители романтики дорог, свиста ветра и высоких скоростей пересаживаются на автомобили. Но о своих двухколёсных железных конях не забывают. Длинные зимние вечера, говорят байкеры, отличное время, чтобы привести байк в порядок.

Евгений Ершов, Олеся Павленко, Дмитрий Анциферов, телеканал Юрган