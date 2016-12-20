Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа Сейчас: «Музыкальный снегопад». Концертная программа (12+)Далее: «Миян йöз» (12+) 17:25

«КРиК. Криминал и комментарии». 20 декабря 2016

2849
20.12.2016

Сегодня в выпуске:

- Чужой среди своих. Боролся с коррупцией в полиции, и не гнушался брать деньги бизнесменов высокопоставленный сотрудник МВД по Коми.
- Рассудок помутнел. После нескольких флаконов боярышника житель Сыктывкара чуть не убил собственного друга.
- Тест на знание. Трехдневный рейд ГИБДД выявил больше двух тысяч нарушителей на дорогах Коми.
КРиК. Криминал и комментарии. 29 декабря 2017
45
20:44
29.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 27 декабря 2017.
355
22:15
27.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 25 декабря 2017.
468
21:09
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 18 декабря 2017.
158
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017.
106
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 декабря 2017
482
23:23
22.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 декабря 20017
367
23:05
21.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 15 декабря 2017
504
19:39
15.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017
658
12:22
14.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
1009
10:11
12.12.2017
КРиК. 8 декабря 2017
687
11:17
09.12.2017
КРиК. Рубрика: Полиция сообщает. 8 декабря 2017
416
11:15
09.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
734
20:19
06.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
424
16:01
06.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 4 декабря 2017
701
23:35
04.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 1 декабря 2017
651
23:03
01.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 1 декабря 2017
455
14:57
01.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 29 ноябяр 2017
745
10:22
30.11.2017
Крик. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017
693
09:16
28.11.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017
649
15:21
27.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 24 ноября 2017
962
23:15
24.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 ноября 2017.
1210
23:14
22.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 ноября 2017.
1118
22:57
20.11.2017
"КРиК. Криминал и комментарии." 17 ноября 2017.
995
23:25
17.11.2017
comments powered by HyperComments