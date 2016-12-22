«Детали дня». Современные мошенники: как избежать обмана? 22 декабря 2016

«Ваша карта заблокирована, перезвоните по указанному номеру». Или «Папа, я попал в беду, срочно нужны деньги» - подобные СМС многие получали не один раз. Любой обладатель мобильного телефона не застрахован от таких сообщений. Естественно, в большинстве случаев мы пропустим эту смску мимо, не придав ей большого значения. Но и нередки случаи, когда такая афера срабатывает. Иначе бы не отправляли. О современном мошенничестве - сегодня в «Деталях Дня».