Учёный десант

Глава Коми в Коми республиканской больнице.
Сегодня Глава побывал в Коми республиканской клинической больнице. Здесь запустили обновленное отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Важным поводом для гордости стал капитальный ремонт на 120 квадратных метрах, но главное закуплен современный ангиограф. Про него мы уже рассказывали. Это аппарат для проведения операций при инсультах.
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21:09
29.12.2017
Конкурс на лучшего снеговика в Коми.
Снежный баттл устроили активисты Общероссийского народного фронта. Конкурс на лучшего снеговика прошел в столице Коми. Активная молодежь и представители объединения за час построили снежные фигуры с российской символикой. По словам организаторов, один из главных символов Нового года на Руси, помимо Деда Мороза и Снегурочки – снеговик. Последнего, кстати, называют божественным отцом Снегурочки. Лепить его – старинная забава, которая по сей день доставляет много удовольствия. Среди участников этой лепки, в Сыктывкаре, оказались иностранные гости: жители Италии и Болгарии. Они признались, столько снега не видели никогда.
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21:08
29.12.2017
В Усинске открыли самую красивую ёлку.
Одну из самых красивых ёлок, хоть и несколько позже, чем обычно, открыли в Усинске. Гости новогодней церемонии окунулись в настоящую зимнюю сказку - главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и... олени! Сотней огней зажглась лесная красавица и ледовые скульптуры. А ведь всего этого з городка горожане могли и не увидеть. Теплый декабрь внес свои коррективы в планы пермских скульпторов. Также в столице нефтяников прошел фестиваль Снежных скульптур. Теперь на площади красуются 12 фигур, иллюстрирующих уникальный Коми промысловый календарь.
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20:50
29.12.2017
Предновогодняя встреча Владимира Путина с руководителями регионов.
В Государственном Кремлёвском дворце прошла предновогодняя встреча Владимира Путина с руководителями регионов. Причём приглашены были не только действующие главы, но бывшие. Столь необычный формат, как подчеркнул Президент, применен впервые. Людей собравшихся в зале он назвал теми, кто, ЦИТАТА, вносит вклад в достижение общей цели – процветание России. Это обращение, фактически стало репетицией того, что все мы услышим в ночь с 31 с 1.
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20:49
29.12.2017
Десятилетие детства.
Глава Коми поручил усилить межведомственное взаимодействие по профилактике наркотизации населения и в частности подросткового. Сергей Гапликов напомнил посыл Президента – защитить подрастающее поколение от пагубного влияния. К тому, в 2018-м в стране стартует Десятилетие детства. Для реализации соответствующих мероприятий на местах предстоит изыскать дополнительные источники финансирования, поэтому руководители муниципалитетов должны взять эту ситуацию на личный контроль.
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20:48
29.12.2017
Жители Эжвы «раскрасили зиму».
Жители Эжвы «раскрасили зиму». Итоги акции с таким называнием подвели на открытии новогоднего городка. Конкурс прошел в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять», инициированного минстроем России в ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Из 15 заявленных участников, побороться за звание лучшего рискнули 10 команд. Каждая получила от организаторов задание на зимнюю тематику.
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20:47
29.12.2017
Братья меньшие.
2 дня остается до наступления Нового года. Встречать его рекомендуют в нарядах бежевых или желтых тонов - впереди год земляной собаки. Она большая сладкоежка, и чтобы порадовать ее, на стол советуют поставить различные сладости. А если у вас есть верный и мохнатый друг, в праздничную ночь уделите ему как можно больше внимания. И тогда год сложится удачно - говорят астрологи. Главный талисман грядущего года, как известно, друг человека
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20:31
29.12.2017
Юбилей ТЭЦ-1
Сегодня 75 лет отмечает Воркутинская ТЭЦ-1. Эта теплоэлектростанция стала первенцем заполярной энергетики. Но, несмотря на солидный возраст, она остается надежным источником тепла и света для севера Коми.
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10:22
29.12.2017
Год экологии ЛУКОЙЛ-Коми
В год экологии в Усинске открылся специализированный полигон для временного размещения отходов нефтедобычи. Объект построен с учётом всех требований и норм природоохранного законодательства. Кроме того ЛУКОЙЛ-Коми запускает новый комплекс по переработке нефтешлама: грунт будут очищать от примесей и использовать при рекультивации.
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10:21
29.12.2017
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы
С нового года работникам культуры, учителям и педагогам дополнительного образования начисление зарплаты будет исходить из 100 процентного показателя по средней зарплате по региону. Субсидии на эти цели муниципалы получили из республиканского бюджета. Всего на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы выделено более миллиарда рублей. Сегодня речь об этом шла на селекторном совещании в Администрации Главы.
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21:22
28.12.2017
МЧС Коми сообщила об официальном освидетельствовании трёх переправ
Сегодня МЧС сообщила об официальном освидетельствовании трёх сезонных переправ в Усть-Цилемском районе. Толщина льда там соответствует возможности для проезда автомобильного транспорта грузоподъемностью три тонны. Движение открыто через реку Печора между Усть-Цильмой и поселком Синегорье, через реку Цильма между райцентром с селом Нерица. Ещё одна ледовая дорога проходит через реку Пижма.
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21:21
28.12.2017
Электронный коми-русский словарь
Центр инновационных языковых технологий сегодня представил электронный коми-русский словарь для изучающих второй государственный как неродной. Большим подспорьем он станет, как ожидается, для учителей и школьников. Главная задача, по словам создателей, довести продукт до учебных заведений. Как выяснилось, далеко не все на местах знают, что для изучения коми языка уже давно есть немало электронных пособий. Нынешней же новинкой наши ученые подвели итоги года.
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21:18
28.12.2017
Грамотное управление инфраструктурой
Владимир Путин настраивает регионы на грамотное управление инфраструктурными проектами. Предложения в сфере инвестиций и упрощения процедур ведения бизнеса стали предметом диалога Президента с губернаторами на заседании Госсовета России. На нём присутствовал и Сергей Гапликов. В следующем году Москва примет Стратегию долгосрочного развития страны. Она определит конкурентные преимущества и точки роста для каждого субъекта, их экономическую специализацию в межрегиональных и международных связях. Исходя из них на местным властям предстоит скорректировать свои госпрограммы и планы, сосредоточившись на достижении конкретных результатов. Ещё один фактор, объявленный Президентом как показатель эффективности и результативности работы руководства регионов, финансовая устойчивость. От этого зависит доверие инвесторов.
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21:17
28.12.2017
Добрый Новый год в Сыктывдинском районе.
«Добрый Новый год» добрался до Сыктывдинского района. Сегодня в Доме культуры села Выльгорт для взрослых и молодежи был организован концерт ансамбля "Асъя кыа". Для детей подготовили новогоднее театрализованное представление. Их встретил коми дед мороз Кöдзыд Пöль со своей сказочной командой персонажей из коми легенд.
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21:16
28.12.2017
Успешное выступление паралимпийцев Коми.
Спикер регионального парламента Надежда Дорофеева поздравила наших спортсменов – паралимпийцев с успешным выступлением на мировом первенстве. Напомним, 17 декабря в канадском Кэнморе завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Спортсмен из Коми Иван Голубков победил во всех гонках и стал абсолютным лидером в двух дисциплинах. В аналогичном событии у женщин наша Мария Иовлева на финише заняла девятую позицию.
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21:04
28.12.2017
90 лет Ии Бобраковой.
90 лет сегодня исполнилось бы Ие Бобраковой. Народной артистки СССР, художественного руководителя и главного режиссера театра оперы и балета Республики не стало пять лет назад. Для многих она была не просто театральным работником, а человеком, который всю жизнь посвятил становлению и развитию искусства. После мед.училища она окончила ленинградскую музыкальную консерваторию. Некоторое время была солисткой - в ее репертуаре партии в "Фаусте", "Травиатте", "Чио-чио-сане". Первой режиссерской работой стала опера "Русалка" Даргомыжского.
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20:44
28.12.2017
Республика закупила прогрессивное урологическое оборудование
Сразу для трёх учреждений республики республика закупила прогрессивное урологическое оборудование. В списке обладателей – городская больница Эжвинского района, Воркутинская больница скорой помощи и Ухтинская городская больница №1. Важность события трудно переоценить, если вас это не касается. Но ежегодно у 8 тысяч жителей региона врачи диагностируют мочекаменную болезнь. Ультразвуковой новобранец уже приступил к работе в Ухте.
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13:21
28.12.2017
Новый бассейн на базе Ухтинского технического
На базе Ухтинского технического университета вблизи Горно-нефтяного колледжа открылся бассейн. Важный спортивный объект появился в рамках федерального проекта партии «Единая Россия». Длина ванны – 25 метров, за смену здесь смогут заниматься около 36 человек. Объект оснащен современным технологическим оборудованием и качественной системой очистки воды, а уютный тренажерный зал уже ждет посетителей на тренировку. Ожидается, что новое здание позволит временно закрыть на ремонт другой бассейн – «Юность», то есть, частично взяв на себя нагрузку посетителей. Однако, как сообщили в УГТУ, в первую очередь всё-таки будут закрываться потребности самого вуза. Ректор Николай Цхадая, выступая в роли хозяина, предложил каждому лично прочувствовать возможности новых помещений.
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13:20
28.12.2017
Лиса на переправе
Лиса, появившаяся на речной переправе в Вуктыльском районе, заставила остановиться ехавшую машину. В ней была семейная пара с ребенком. Лесная гостья выбежала прямо на свет от фар, удивив и, конечно, обрадовав своим неожиданным появлением и взрослых, и маленькую девочку. Видимо, рыжая красавица была в поисках пропитания, так как убегать от транспорта даже не думала.
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12:20
28.12.2017
Сыктывкарец поборолся за звание «Русского ниндзи»
Сыктывкарец Иван Балясников поборолся за звание «Русского ниндзи». Одноименное шоу – одна из популярных новинок Первого канала, где только самые сильные, отважные и целеустремленные участники могут претендовать на главный приз в 5 миллионов рублей. Пройти всю полосу препятствий наш земляк не смог, однако преодолел немало испытаний. А титул «ниндзя» за Иваном все же закрепился.
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12:20
28.12.2017
В Сыктывдинском районе открыли экотропу
Под занавес года экологии в Сыктывдинском районе открыли экотропу. Почти пятикилометровый туристический маршрут идёт вдоль лыжных трасс республиканского комплекса имени Раисы Сметаниной. Место выбрали не случайно – это территория заказника Важьёлью. Здесь - больше трёх десятков краснокнижных видов растений. Правда, об этом ранее не знали ни профессиональные спортсмены, ни любители отдыха на свежем воздухе.
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11:54
28.12.2017
Оружие в школе
Учащийся 27 школы Эжвинского района, который пострадал в ходе мастер-класса с применением холодного оружия в рамках уроков патриотизма, приступил к дистанционному обучению. Об этом сообщили в Управлении образования. Инцидент, напомним, произошёл 9 декабря. Урок проводил приглашённый специалист – ветеран ВМФ. В результате демонстрации боевых приёмов с настоящим холодным оружием 17-тилетний подросток получил ножевое ранение. Его экстренно доставили в местную больницу, где была проведена операция. Следственный комитет Коми по данному факту проводит проверку.
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11:53
28.12.2017
Взаимная польза
19 учреждений образования, 12 – здравоохранения, 6 – спорта и 4 – культуры. Столько социальных объектов получило финансовую поддержку от «Лукойл-Коми»в этом году. Нефтяники и руководители муниципальных образованийподписалипротоколы о выполнении всех своих обязательств по соглашениям о сотрудничестве в этом году.
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11:00
28.12.2017
День спасателя
27 декабря профессиональный праздник отмечают спасатели. 27 лет назад в России был создан соответствующий корпус. Тогда в него вошли всего 17 человек. В наше время – это пожарные, кинологи, врачи, психологи, альпинисты, горноспасатели и лётчики. В уходящем году они оказали помощь миллионам граждан. В уходящем году нашу республику стихия испытала на прочность во время весеннего паводка и лесопожарного сезона. Посредством исключительного телеобращения тех, чье мастерство и мужество всегда в почёте поздравил Президент России.
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10:53
28.12.2017