Учёный десант

2 дня остается до наступления Нового года. Встречать его рекомендуют в нарядах бежевых или желтых тонов - впереди год земляной собаки. Она большая сладкоежка, и чтобы порадовать ее, на стол советуют поставить различные сладости. А если у вас есть верный и мохнатый друг, в праздничную ночь уделите ему как можно больше внимания. И тогда год сложится удачно - говорят астрологи. Главный талисман грядущего года, как известно, друг человека