Кадровое будущее

Обязанность каждого района – улучшать инвестклимат - становится интересной и для бизнеса. А за стабильность сегодня отвечает каждый из нас. С таким заявлением на заседании правительства к главам обратился Сергей Гапликов. Он напомнил кабинету министров о задачах, которые поставил Владимир Путин во время своего обращения к федеральному собранию. И основой привлекательности региона должны стать именно квалифицированные кадры. О ситуации на рынке труда и проблемах с профподготовкой чиновники профильных ведомств говорили около двух часов. И порой на повышенных тонах.