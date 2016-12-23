«КРиК. Криминал и комментарии». 22 декабря 2016

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КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
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