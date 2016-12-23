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«КРиК. Криминал и комментарии». 22 декабря 2016

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23.12.2016

Сегодня в выпуске:

- Приключения плотника. Неспокойный нрав и тюремный финал.
- В сиреневом тумане. Экстремальные будни одурманенных сыктывкарцев.
- Праздник к нам приходит. Криминальные опасности новогодних развлечений.
КРиК. Криминал и комментарии. 29 декабря 2017
66
20:44
29.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 27 декабря 2017.
373
22:15
27.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 25 декабря 2017.
478
21:09
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 18 декабря 2017.
163
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017.
107
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 декабря 2017
487
23:23
22.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 декабря 20017
370
23:05
21.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 15 декабря 2017
507
19:39
15.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017
660
12:22
14.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
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10:11
12.12.2017
КРиК. 8 декабря 2017
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11:17
09.12.2017
КРиК. Рубрика: Полиция сообщает. 8 декабря 2017
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11:15
09.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
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20:19
06.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
427
16:01
06.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 4 декабря 2017
702
23:35
04.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 1 декабря 2017
653
23:03
01.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 1 декабря 2017
456
14:57
01.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 29 ноябяр 2017
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10:22
30.11.2017
Крик. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017
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28.11.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017
650
15:21
27.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 24 ноября 2017
963
23:15
24.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 ноября 2017.
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23:14
22.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 ноября 2017.
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22:57
20.11.2017
"КРиК. Криминал и комментарии." 17 ноября 2017.
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23:25
17.11.2017
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