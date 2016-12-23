«Детали недели». 23 декабря 2016

В этом выпуске "Деталей недели": - "Ушел и не вернулся". Как чаще заканчиваются истории с пропавшими в лесу? - "Брак по расчету". Нужно ли объединять Коми деревни? - "Жизнь напоказ". Что сподвигло сельчанина на создание Youtube канала?