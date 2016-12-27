«Русский крест». Мария Шаламова. 25 декабря 2016

Почти двадцать веков народы земного шара прославляют и поют гимны Пресвятой Богородице. Она - Покров и прибежище, заступница усердная рода христианского. Так величают Её на Руси. И множество храмов в честь Царицы Небесной, великое множество икон - свидетельство Её благодатной помощи каждому конкретному человеку в конкретной нужде, по его вере. Праздник Успения Пресвятой Богородицы — один из любимых на Руси. В Троице-Стефано-Ульяновском монастыре его отмечают особенно торжественно.