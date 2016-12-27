«Русский крест». Мария Шаламова. 25 декабря 2016

Русский крест. Николай Чудотворец. 26 ноября 2017
Святителя Николая на Руси называют скорым помощником и великим чудотворцем. Это самый любимый, может быть даже уместно сказать – самый близкий покровитель для множества людей во всём мире. И поэтому, так спешат на встречу с ним. Попросить, поблагодарить.
223
10:10
27.11.2017
362
15:38
12.11.2017
"Русский крест." 29 октября 2017.
Фонд «Покаяние». Это группа творческих людей, которые взяли на себя труд рассказать о тех, чью судьбу перекрасил в чёрно-белый цвет несправедливый приговор.
233
11:28
30.10.2017
«Русский крест». Троице-Стефано-Ульяновский монастырь.
Почти двадцать веков народы земного шара прославляют и поют гимны Пресвятой Богородице. Она - Покров и прибежище, заступница усердная рода христианского. Так величают Её на Руси. И множество храмов в честь Царицы Небесной, великое множество икон - свидетельство Её благодатной помощи каждому конкретному человеку в конкретной нужде, по его вере. Праздник Успения Пресвятой Богородицы — один из любимых на Руси. В Троице-Стефано-Ульяновском монастыре его отмечают особенно торжественно.
439
13:25
16.10.2017
«Русский крест». Писатель Олег Волков. 25 сентября 2017
Олег Васильевич Волков, человек с невероятной судьбой. Он прожил 96 лет, из них 28 провел в тюрьмах, лагерях, ссылках ГУЛАГа, о чем написал книгу «Погружение во тьму».
606
12:57
25.09.2017
Русский крест. " Троице-Сергиева Лавра. Духовное сердце России".
Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми / Подписаться / Телеканал Юрган: http://юрган.рф Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi __ Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi
288
17:02
12.09.2017
259
15:07
25.06.2017
251
17:35
30.04.2017
250
16:00
24.04.2017
222
13:44
27.03.2017
235
13:31
21.03.2017
213
17:21
20.03.2017
180
16:12
20.02.2017
208
13:27
05.02.2017
203
17:38
21.01.2017
244
16:28
27.12.2016
182
13:13
12.12.2016
276
17:08
30.11.2016
185
15:00
14.11.2016
242
16:11
31.10.2016
270
20:20
16.10.2016
251
21:11
03.10.2016
274
15:58
26.09.2016
386
19:21
17.09.2016