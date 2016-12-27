День спасателя

Сегодня профессиональный праздник у сотрудников МЧС. 26 лет назад в России был создан корпус спасателей, тогда в него вошли всего 17 человек. В наше время сотрудники федерального министерства – это пожарные, кинологи, врачи, психологи, альпинисты, горноспасатели и лётчики. В уходящем году по всей стране они оказали помощь двум миллионам человек и часто ценой собственных жизней. Так, в нашей республике в историю навсегда войдут пять горноспасателей, которые в феврале этого года выдвинулись на помощь шахтёрам «Северной»...