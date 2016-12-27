Радио Юрган
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«КРиК. Криминал и комментарии». 27 декабря 2016

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27.12.2016

Сегодня в программе:
- Без доли раскаяния. Смертельное вмешательство в женскую ссору.
- Рядовое дежурство. Пьяный «подарок» в профессиональный праздник.
- Любовные гастроли. Жесткие ухаживания заезжего ловеласа.
КРиК. Криминал и комментарии. 29 декабря 2017
283
20:44
29.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 27 декабря 2017.
496
22:15
27.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 25 декабря 2017.
563
21:09
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 18 декабря 2017.
203
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017.
144
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 декабря 2017
533
23:23
22.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 декабря 20017
415
23:05
21.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 15 декабря 2017
533
19:39
15.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017
678
12:22
14.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
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10:11
12.12.2017
КРиК. 8 декабря 2017
700
11:17
09.12.2017
КРиК. Рубрика: Полиция сообщает. 8 декабря 2017
423
11:15
09.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
745
20:19
06.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
441
16:01
06.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 4 декабря 2017
713
23:35
04.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 1 декабря 2017
661
23:03
01.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 1 декабря 2017
463
14:57
01.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 29 ноябяр 2017
759
10:22
30.11.2017
Крик. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017
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09:16
28.11.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017
659
15:21
27.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 24 ноября 2017
970
23:15
24.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 ноября 2017.
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23:14
22.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 ноября 2017.
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22:57
20.11.2017
"КРиК. Криминал и комментарии." 17 ноября 2017.
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23:25
17.11.2017
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