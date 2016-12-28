Радио Юрган
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«Миян йöз». Оліс выліс мойд. 26 декабря 2016

595
28.12.2016

В Сыктывкарской школе № 18 прошел второй городской конкурс-фестиваль инсценированной коми сказки «Оліс-выліс мойд». В первый день на сказочной сцене показывали свои таланты учащиеся начальных классов школы №18. Юные актёры под руководством учителей коми языка, классных руководителей, родителей очень серьёзно подготовились к дебюту на сказочной сцене.
Миян йöз. 27 декабря 2017.
106
22:20
27.12.2017
Миян йöз. 25 декабря 2017.
131
21:14
25.12.2017
Миян йöз. 20 декабря 2017
204
19:09
20.12.2017
Миян йöз. 18 декабря 2017
156
20:25
18.12.2017
Миян йöз. 13 декабря 2017
190
21:57
13.12.2017
Миян йöз. 29 ноября 2017
241
18:16
30.11.2017
Миян йöз. 27 ноября 2017
244
09:21
28.11.2017
Миян йöз. 22 ноября 2017
235
23:14
22.11.2017
Миян йöз. 20 ноября 2017.
286
11:40
21.11.2017
"Миян йöз." 15 ноября 2017.
241
09:35
16.11.2017
"Миян йöз." 13 ноября 2017.
230
09:30
14.11.2017
"Миян йöз." 8 ноября 2017.
341
13:03
09.11.2017
"Миян йöз". 1 ноября 2017.
294
10:31
02.11.2017
"Миян йöз". 30 октября 2017
Фестиваль Койташ в этом году празднует свой юбилей. Пятый раз съезжаются в Сыктывкар молодые солисты республики. Как становился фестиваль и какие итоги можно сделать за все это время?
468
12:31
31.10.2017
Миян Йоз. Мисс студенчества Финно-угории 2017. 25 октября 2017
390
12:31
26.10.2017
Миян йоз. 23 октября 2017
297
10:17
25.10.2017
Миян Йоз. Лариса Цветкова. 9 октября 2017
Лариса Цветкова — мастер по бересте из села Визинги. Её работы украшают многие выставки прикладного искусства нашего региона. Своими секретами мастерства она делится со зрителями нашей передачи.
268
14:07
19.10.2017
Миян йоз. 18 октября 2017
#миянйоз
325
01:15
19.10.2017
Миян Йоз. Анфиса Чисталева. 11 октября 2017
456
19:00
11.10.2017
Миян Йоз. Нина Уляшева. 4 октября 2017
#миянйоз
581
21:57
04.10.2017
«Миян Йоз». Александр Некрасов. 27 сентября 2017
Александр Иванович Некрасов — уроженец села Гам Княжпогостского района. Заслуженный учитель Коми АССР, Почётный гражданин Республики Коми.  Его педагогический стаж составляет 43 года, 33 из них Александр Иванович был директором гамской средней школы. В этом выпуске Александр Некрасов расскажет о своём детстве, жизни, работе и творчестве.
#миянйоз
422
10:05
28.09.2017
Миян Йоз. Койдыс. 25 сентяря 2017
Гости из Архангельска, Удмуртии и Марий-Эл собрались на Сысольской земле. В честь Дня рождения Республики здесь развернулся первый молодёжный фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» (Семена). Что сеяли и  какие плоды получили смотрите в передаче МИЯН ЙӦЗ! Архангельскысь, Удмуртияысь, Марий-Элысь да мукӧдлаысь гӧстьясӧс чукӧртіс ас борд улӧ Сыктыв му. Республикалӧн чужан лун пасъян лунъясӧ тані сьыліс-йӧктіс  «Кӧйдыс» том йӧзлӧн медводдза фольклор фестиваль. Мый кӧдзисны да мый быдмис видзӧдӧй Миян йӧз передачаысь.
#миянйоз
398
23:43
25.09.2017
«Миян Йоз». 20 сентября 2017
268
16:04
20.09.2017
Миян йöз. Мафия по Коми. 13 сентября 2017
308
22:06
13.09.2017
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