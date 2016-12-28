«Коми Incognito». Иван Павлович Морозов. 25 декабря 2016

В этом выпуске необычные факты и открытия у нас под носом, о которых Вы даже не догадывались! Наноразработки института химии заставляют открыть рот и вселяют гордость за достижения наших ученных. - Наночастицы, которые доставляют лекарство в организме точно в цель, в том числе и к раковым опухолям. - Нанокапсулы которые борются со свободными радикалами - Нанокерамика и арматура с наночастицами Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми / Подписаться / Телеканал Юрган: http://юрган.рф Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi __ Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi