«Коми Incognito». Иван Павлович Морозов. 25 декабря 2016

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19.12.2017
Коми Incognito. 25 ноября 2017.
Анатолий Смилингис, краевед, турист, исследователь истории ГУЛАГа
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28.11.2017
«Коми incognito». Институт химии. 2 часть. 30 сентября 2017.
В этом выпуске необычные факты и открытия у нас под носом, о которых Вы даже не догадывались! Наноразработки института химии заставляют открыть рот и вселяют гордость за достижения наших ученных. - Наночастицы, которые доставляют лекарство в организме точно в цель, в том числе и к раковым опухолям. - Нанокапсулы которые борются со свободными радикалами - Нанокерамика и арматура с наночастицами Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми / Подписаться / Телеканал Юрган: http://юрган.рф Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi __ Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi
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02.10.2017
«Коми Incognito». Зырянский фауст (фильм о К.Жакове)
Каллистрат Фалалеевич Жаков [18(30).09.1866 – 20.01.1926] — коми/русский этнограф, философ, фольклорист, педагог, литературовед, писатель. Особое место в творческом наследии писателя занимает большая поэма «Биармия», обобщающая мотивы и сюжеты народной эпической поэзии коми-зырян
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26.08.2015
«Коми incognito». Андрей Хатанзейский. 7 мая 2015
Эфир от 7 мая 2015 г.
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08.05.2015