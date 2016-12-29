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«Детали дня. Личный прием». Александра Афонина. 28 декабря 2016

228
29.12.2016

«Личный прием» провела директор Исполнительной дирекции Общественной палаты РК Александра Афонина.
Детали дня. Личный прием. 27 декабря 2017.
116
23:00
27.12.2017
Детали дня. Личный прием. 21 декабря 2017
Личный прием провел руководитель администрации МО ГО "Усинск" Станислав Хахалкин.
112
23:05
21.12.2017
Детали дня. Личный прием. 13 декабря 2017
126
10:11
14.12.2017
Детали дня. Личный прием. 6 декабря 2017
180
15:34
07.12.2017
Детали дня. Личный прием. 29 ноября 2017
212
09:18
30.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 15 ноября 2017.
376
09:29
16.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 8 ноября 2017.
289
10:00
09.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 1 ноября 2017.
369
10:31
02.11.2017
Детали дня. Личный прием. Сергей Рубан. 25 октября 2017
464
10:21
26.10.2017
Детали дня. Личный прием. Людмила Костромина. 18 октября 2017
#детлидняличныйприем
349
10:52
19.10.2017
Детали дня. Наталья Долингер. 11 октября 2017
460
10:06
12.10.2017
Детали дня. Личный прием. Лютоев Василий. 4 октября 2017
Личный прием провел Лютоев Василий Александрович,руководитель администрации МР "Усть-Вымский".
552
10:18
05.10.2017
Детали дня. Личный прием. Вячеслав Ивочкин. 27 сентября 2017
Личный прием провел руководитель администрации МР "Княжпогостский" Вячеслав Ивочкин. Илья Зубов узнал ответы на все самые горячие вопросы Княжпогостского района: - Тепло и водоснабжение в Емве и районе - Переселение из поселков Седъюдор и Вожаёль - Объединение поселков - Автобусные городские маршруты - когда будет порядок? - Ремонт и благоустройство
273
10:01
28.09.2017
Детали Дня. Личный прием. Валерий Козлов. 20 сентября 2017
20 сентября 2017. Личный прием провел мэр Сыктывкара Валерий Козлов. -Как решаются вопросы с теплоснабжением проблемных домов в Сыктывкаре по улицам Панева, Ручейная, Катаева? - Что происходит в Мичуринском парке? - Набережная кировского парка Ответы на эти и другие вопросы на "Личном приеме" с Эдуардом Бушуевым.
377
17:04
21.09.2017
Детали дня. Личный прием: Виктория Сидорова. 13 сентября 2017
449
10:03
14.09.2017
Детали Дня. Личный приём. Наталья Якимова. 6 сентября 2017
485
11:00
07.09.2017
«Детали дня. Личный прием». Дмитрий Наумов. 28 июня 2017
289
20:32
28.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Илья Семяшкин. 14 июня 2017
186
12:28
14.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Василий Гончаренко. 7 июня 2017
200
17:19
07.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Дмитрий Березин. 31 мая 2017
170
13:41
31.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Лариса Титовец. 24 мая 2017
177
20:16
24.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Анатолий Князев. 17 мая 2017
222
20:21
17.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Андрей Соснора. 10 мая 2017
220
21:17
10.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Алексей Поздеев. 3 мая 2017
248
22:57
03.05.2017
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