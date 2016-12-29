Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
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«Всё о занятости». 28 декабря 2016

180
29.12.2016
Все о занятости. 27 декабря 2017
73
11:51
28.12.2017
Все о занятости. 30 ноября 2017
133
12:02
01.12.2017
"Все о занятости." 31 октября 2017.
Главная тема выпуска: занятость и трудоустройство инвалидов.
223
15:38
01.11.2017
«Всё о занятости». Индивидуальный предприниматель. 28 сентября 2017
Как начать работать на себя и для себя? Евгения Новосёлова расскажет о секретах частного предпринимательства с реальными примерами и ценными советами.
344
10:30
29.09.2017
«Всё о занятости». 30 августа 2017
290
16:43
31.08.2017
«Всё о занятости». 14 июня 2017
351
12:06
14.07.2017
«Всё о занятости». 31 мая 2017
202
13:33
31.05.2017
«Всё о занятости». 26 апреля 2017
187
17:18
26.04.2017
«Всё о занятости». 29 марта 2017
222
00:16
30.03.2017
«Всё о занятости». 22 февраля 2017
228
13:05
27.02.2017
«Всё о занятости». 28 декабря 2016
181
00:29
29.12.2016
«Всё о занятости». 30 ноября 2016.
211
13:25
05.12.2016
«Всё о занятости». 26 октября 2016
294
23:05
26.10.2016
«Все о занятости». 30 сентября 2016
394
23:41
30.09.2016
«Всё о занятости». 19 августа 2016
166
14:52
19.08.2016
«Всё о занятости». 17 июня 2016
#дети#труд#работа#отдых#занятость
757
16:34
18.06.2016
«Всё о занятости». 27 мая 2016
#трудоустройство#служба занятости#вакансии
691
22:37
27.05.2016
«Всё о занятости». 29 апреля 2016
#занятость#работа#вакансии
941
16:02
30.04.2016
«Всё о занятости» 25 марта 2016
#Усть-Вымский район#
559
11:13
28.03.2016
«Всё о занятости» 26 февраля 2016
360
11:12
29.02.2016
«Всё о занятости» 22 декабря 2015
529
11:52
23.12.2015
«Всё о занятости» 24 ноября 2015
443
11:34
25.11.2015
«Всё о занятости» 27 октября 2015
484
11:49
28.10.2015
«Всё о занятости» 29 сентября 2015
#обучение#квалификация#
796
11:23
30.09.2015
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