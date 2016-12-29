«Всё о занятости». 28 декабря 2016

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"Все о занятости." 31 октября 2017.
Главная тема выпуска: занятость и трудоустройство инвалидов.
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01.11.2017
«Всё о занятости». Индивидуальный предприниматель. 28 сентября 2017
Как начать работать на себя и для себя? Евгения Новосёлова расскажет о секретах частного предпринимательства с реальными примерами и ценными советами.
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