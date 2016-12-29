«Динамо»-2017

Вся Воркута в последние месяцы этого года следила за преображением города в рамках проекта "Комфортная городская среда". В сетях Интернета и в СМИ регулярно публиковались фотоотчёты - как было и как стало. Как вместо разбитых дорожек в парках и во дворах появлялся новый асфальт, как расцветали тусклые стены домов. В столице мира отремонтировали 10 дворовых территорий и восстановили «Аллею пионеров». Кстати, заполярный город единственный из муниципалитетов получил средства ещё и на покраску фасады домов. А в рамках федеральной программы "Благоустройство парков" преобразилось излюбленное место отдыха горожан - городской парк.