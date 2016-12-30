Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа Сейчас: «Классика жанра». Концертная программа (6+)Далее: «Свадьба приданнöйöн. 50 во мысти». Мелi драма. 3 юкöн (12+) 17:35

«КРиК. Криминал и комментарии». 29 декабря 2016

2877
30.12.2016

Программа «КРиК. Криминал и комментарии» подводит итоги уходящего года. Смотрите в выпуске:
- Новая волна. Отрубленные головы коррупционной гидры.
- Криминальное «эльдорадо». Бюджетные миллионы, зарытые в стройку.
- Виртуальный лохотрон. Вымышленные личины интернет-аферистов.

 
КРиК. Криминал и комментарии. 29 декабря 2017
346
20:44
29.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 27 декабря 2017.
562
22:15
27.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 25 декабря 2017.
621
21:09
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 18 декабря 2017.
231
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017.
154
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 декабря 2017
550
23:23
22.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 декабря 20017
428
23:05
21.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 15 декабря 2017
550
19:39
15.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017
690
12:22
14.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
1043
10:11
12.12.2017
КРиК. 8 декабря 2017
706
11:17
09.12.2017
КРиК. Рубрика: Полиция сообщает. 8 декабря 2017
429
11:15
09.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
753
20:19
06.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
448
16:01
06.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 4 декабря 2017
725
23:35
04.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 1 декабря 2017
671
23:03
01.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 1 декабря 2017
466
14:57
01.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 29 ноябяр 2017
767
10:22
30.11.2017
Крик. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017
716
09:16
28.11.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 27 ноября 2017
663
15:21
27.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 24 ноября 2017
979
23:15
24.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 ноября 2017.
1238
23:14
22.11.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 ноября 2017.
1146
22:57
20.11.2017
"КРиК. Криминал и комментарии." 17 ноября 2017.
1025
23:25
17.11.2017
comments powered by HyperComments