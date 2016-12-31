«Время новостей. Ухта». 30 декабря 2016

- В Коми снизилось число безработных. При этом в поисках вакансии меньше всего людей в Ухте. - Как сплотить команду, организовать масштабное мероприятие и при этом не поседеть раньше времени? На эти и множество других вопросов отвечают ухтинские эксперты. - Ухта готовится к самому главному христианскому празднику – Пасхе. Об этом дне знают все, как религиозные, так и далёкие от церкви люди.