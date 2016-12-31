«Время новостей. Ухта». 30 декабря 2016

Время новостей. Ухта. 10.04.18.
- 3 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Коми, рассчитывают на помощь в рамках благотворительного марафона "Мы – наследники Великой Победы". - Ухта станет вторым городом в республике, где будет внедрено приложение, по которому можно в режиме реального времени отследить все автобусы в городской черте. - Масштабные учения развернулись на территории ухтинского торгово-развлекательного центра. - Команда «Молодёжки ОНФ» совместно со студентами УГТУ убрала от снега территорию возле единственного в республике планетария. - Ухтинская сборная заняла первое место по итогам Чемпионата Коми по хоккею. - Метеорологи Коми предупреждают о серьёзном ухудшении погоды.
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21:13
10.04.2018
Время новостей. Ухта. 09.04.18.
- Волонтерство должно стать неотъемлемой частью жизни каждого человека. - Частичка благодатного огня прибыла в храмы и часовни Ухты из Сыктывкара. - Ухтинский государственный технический университет отпраздновал 60-летний юбилей. - 22 площадки распахнут свои двери для ухтинцев, желающих написать «Тотальный диктант». - Юлия Самойлова на традиционной вечеринке в Москве, посвящённой предстоящему Евровидению, представила публике свою песню.
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12:38
10.04.2018
Время новостей. Ухта. 06.04.18.
- Очистка города от снега идёт в плановом режиме, - сообщает мэрия Ухты. - В Сосногорском районе на повестке дня – мусорный вопрос. Ещё в конце февраля территориальный отдел Роспотребнадзора потребовал закрыть местную свалку. - 213 административных правонарушений и 14 недостатков содержания улично-дорожной сети выявили сотрудники ГИБДД Ухты в ходе профилактического мероприятия «Трасса». - В Ухте стартовал Чемпионат республики Коми по хоккею. - Участники ухтинского коллектива Юнайтед-бит стали призерами «Russia Hip Hop Dance Championship».
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21:51
06.04.2018
Время новостей. Ухта. 05.04.18.
- В Коми снизилось число безработных. При этом в поисках вакансии меньше всего людей в Ухте. - Как сплотить команду, организовать масштабное мероприятие и при этом не поседеть раньше времени? На эти и множество других вопросов отвечают ухтинские эксперты. - Ухта готовится к самому главному христианскому празднику – Пасхе. Об этом дне знают все, как религиозные, так и далёкие от церкви люди.
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21:55
05.04.2018
Время новостей. Ухта. 04.04.18.
- Администрация Ухты выявила пять потенциально опасных домов с наледью на крышах. - Чем отличается клетка циклопа от дафнии, и почему мутная вода для рыб лучше прозрачной? - Театральная карусель царит на сцене городского дворца культуры. Под софитами – юные артисты от 6 до 18 лет. - Назван порядковый номер, под которым ухтинская певица Юлия Самойлова выступит в полуфинале международного музыкального конкурса «Евровидения-2018». - Дмитрий Алиев выступил в роли эксперта на Открытом первенстве Сосногорского района по фигурному катанию.
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22:43
04.04.2018
Время новостей. Ухта. 03.04.18.
- В Ухте по факту падения снега на коляску с ребёнком Следственными органами проводится процессуальная проверка. - Ухтинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении управляющей компании «Энума Элиш». - Ухту с рабочим визитом посетил министр спорта Коми Николай Бережной. - Впервые в Ухте тотальный диктант напишут и студенты-иностранцы УГТУ. - В Ухте снова формируется женский батальон, приуроченный ко Дню Победы. - Более полутора миллионов просмотров, и как итог 6 место – в Топ-10 самых просматриваемых видео в марте на официальном канале Евровидения в ютуб.
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21:31
03.04.2018
Время новостей. Ухта. 02.04.18.
- Пустующая площадка у шахматного клуба в Парке культуры и отдыха Ухты будет преобразована в многопрофильное спортивное сооружение. - Ухтинский городской суд вынес обвинительный приговор директору управляющей компании «Энума Элиш». - За прошедшие выходные в Ухте произошло 8 аварий. Все они обошлись без пострадавших. - В городе заработала автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения. - Более 200 студентов с разных городов России приехали в Жемчужину Севера, чтобы сдать здесь непривычный «экзамен». - Юлия Белорукова показала класс на Чемпионате России по лыжным гонкам, который всю прошлую неделю проходил на республиканском стадионе им. Раисы Сметаниной, а завершился накануне.
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21:35
02.04.2018
Время новостей. Ухта. 30.03.18.
- Ухта готовится к приближающимся паводкам. - Более 130 нарушений и один пьяный водитель – таков промежуточный итог оперативно-профилактического мероприятия «Трасса». - Фигурист Дмитрий Алиев сделал передышку в своём насыщенном графике и отправился в Ухту. - Первого апреля российские геологи отметят свой профессиональный праздник.
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20:11
30.03.2018
Время новостей. Ухта. 29.03.18.
- В Ухте вновь стартует благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы». - День Победы в Ухте вновь будет ознаменован шествием «Бессмертного полка», а первого мая пройдёт Парад трудовых коллективов. - В Сосногорске скоро преобразится сквер Победы. Именно этот объект стал победителем рейтингового голосования проекта "Формирование комфортной городской среды". - Ухтинский аэропорт вновь сможет принимать практически все типы самолётов. На сегодня в Жемчужине Севера самая длинная в Коми взлётная полоса. - В Ухте перед судом предстанет бывший генеральный директор «ЦентрГаз», а также депутат Госсовета Коми Игорь Завальнёв, его обвиняют в налоговом преступлении. - Прокуратура Ухты за последние три года фиксирует рост числа предприятий, которые не выплачивают зарплаты по причине банкротства. - «Собачье сердце профессора Преображенского» - такова тема новой встречи ухтинского дискуссионного клуба.
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19:47
29.03.2018
Время новостей. Ухта. 28.03.18.
- В России День общенационального траура по погибшим в Кемеровском торгово-развлекательном центре. - Ухта станет одной из точек обеспечения топливом всего Крайнего Севера, - об этом заявил Президент Лукойла Вагит Алекперов в Лондоне на Дне инвестора. - Задержан руководитель Администрации соседнего Сосногорского района Виктор Шомесов. - Бездомные собаки стали головной болью ухтинского аэропорта. Четвероногие не боятся ни людей, ни самолётов.
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19:26
28.03.2018
Время новостей. Ухта. 27.03.18.
- 28 марта в России объявлен общенациональный траур в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерово. - Газпром выделит свыше 612 миллионов рублей на ремонт аэропорта и горбольницы в Ухте. - 5 дней насыщенной программы ждут юных ухтинских патриотов. - Хоккейный клуб «Арктик-Университет» провёл последние домашние матчи сезона в рамках чемпионата России.
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20:11
27.03.2018
Время новостей. Ухта. 26.03.18.
- Глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. - Погиб бывший руководитель Управления противопожарной службы и бывший Председатель бюджетного комитета Госсовета Коми Игорь Терентьев. - На аварийных участках дорог будут установлены камеры видеофиксации. - В Ухте уменьшится число диких собак. Проблему должен решить – или, по крайней мере, улучшить сложившуюся ситуацию – новый муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. - Юлия Самойлова познакомилась с Марией Иовлевой. - Уроженец Ухты, фигурист Дмитрий Алиев в произвольной программе на Чемпионате мира справился со всеми тремя заявленными прыжками в четыре оборота.
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20:10
26.03.2018
Время новостей. Ухта. 23.03.18.
- Лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова стала обладателем двухкомнатной квартиры в новостройке в центре столицы Коми. - Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев откатал последний соревновательный прокат «Маскарада» в этом сезоне. - Более 11 тысяч кубометров снега вывез Ухтинский спецавтодор за эту неделю из города. - Ухте нужна своя программа патриотического воспитания.
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19:42
23.03.2018
Время новостей. Ухта. 22.03.18.
- Больше пяти часов по заснеженной трассе проехали супруги Ветровы из Сосногорска, чтобы лично этой ночью встретить свою бывшую воспитанницу Юлию Белорукову. - Нагрудный знак «Доброволец Республики Коми» будет вручаться за популяризацию этого движения в молодежной среде. - Крыши детских садов и школ в Ухте начали очищать от снега. - А ещё на том же общегородском родительском собрании был поднят вопрос о помощи юным инспекторам дорожного движения. - В Ухте после трёхлетнего перерыва вновь возобновились соревнования по каратэ.
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19:17
22.03.2018
Время новостей. Ухта. 21.03.18.
- Президент задал новый вектор политического курса, в рамках которого страна должна совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. - И ещё в продолжении темы. Коми получит более 350 миллионов рублей на повышение зарплат бюджетникам и увеличение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. - В Ухте определись победители народного голосования по проекту комфортной городской среды. - Река Чибью станет заметно чище и кристальнее. Администрация Ухты намерена потратить более трёх миллионов рублей на очистку ливневых стоков. - Фигурист Дмитрий Алиев в составе сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию. - А тем временем, в Сыктывкаре готовятся торжественно встречать двукратного бронзового призера Олимпийских игр 2018 года в Корее, лыжницу Юлию Белорукову.
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19:25
21.03.2018
Время новостей. Ухта. 20.03.18.
- Сергей Гапликов поблагодарил жителей республики за участие в голосовании на выборах Президента России, даже, несмотря на морозную погоду. - Выборы Президента России в Ухте также прошли успешно. - Кадровые перестановки в «ЛУКОЙЛ-Коми». - Кадровые перестановки в «ЛУКОЙЛ-Коми». - Свыше миллиона двухсот тысяч просмотров всего за неделю набрал новый клип уроженки Ухты Юлии Самойловой на официальном канале Евровидения в YouTube.
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19:46
20.03.2018
Время новостей. Ухта. 19.03.18.
- Серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов Президента России, на территории Коми не зафиксировано. - Выборы президента стали не единственными в этот воскресный день. - Голосовали 18 марта в Ухте и за кадетскую школу. В местном учреждении под номером 18 уже существуют кадетские классы. - После долгой полосы неудач над «Арктик-Университет» снова просвет. - Тем временем, бронзовые награды и денежный приз в 150 тысяч рублей завоевали хоккеисты сборной Ухты на третьем межрегиональном турнире по хоккею с шайбой на призы кмпании «ЛУКОЙЛ-Коми».
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19:41
19.03.2018
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21:43
16.03.2018
Время новостей. Ухта. 15.03.18.
- Северный широтный ход сыграет важную роль в жизни Сосногорска. Это дал понять журналистам начальник Северной железной дороги Валерий Танаев. - Будучи в Сосногорске Сергей Гапликов проинспектировал также ход работ в местном строящемся бассейне. - Медийное направление Российского движения школьников. Этот оборот в скором времени прочно войдет в лексикон преподавателей, ведь именно перед ними поставлена задача – развивать это направление в школах. - В Ухте стартовали республиканские соревнования по горнолыжному спорту. Они проходят на базе «Снегири» и собрали 70 участников. - А тем временем в Усинске стартовал III Межрегиональный хоккейный турнир на призы «ЛУКОЙЛ-Коми».
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21:15
15.03.2018
Время новостей. Ухта. 14.03.18.
- Благоустройство города, газ для переселенцев и возможные сокращения в Ухтискной мэрии – спектр тем, которые затронули журналисты «Жемчужины Севера» на большой пресс-конференции градоначальника велик. - Тем временем, в соседнем Сосногорском районе был заложен камень в основание будущей стройки нового железнодорожного вокзала. - В рамках программы формирование комфортной городской среды аттракционы с Комсомольской площади в Ухте переедут в Детский парк. - И к слову о выборах: больше четырех тысяч жителей Коми уже проголосовали досрочно. - Православная служба «Милосердие» при Свято-Никольском храме Ухты проводит благотворительный сбор средств для поздравлений с Пасхой. - До конца марта хоккеистки «Арктик-Университета» сыграют целую серию домашних матчей.
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21:57
14.03.2018
Время новостей. Ухта. 13.03.18.
-Выборы -2018 побили рекорд по числу наблюдателей. 144 тысячи человек. И эта цифра может увеличиться. - Властям Ухты нужно активизировать работу по расчистке дворов от снега. Такое же поручение получили администрации Сыктывкара и Печоры. - У жителей Ухты появилась возможность добираться до Ижмы и Усть-Цильмы и обратно на регулярном рейсовом автобусе. - Участники автопробега «Северное ожерелье», в составе которого и наша съёмочная группа, прибыли в Ухту – самую северную точку на карте нового межрегионального маршрута. - А уже в среду Жемчужина Севера встретит другой автопробег «Драйв ради драйва». - Спектакль «С любимыми не расставайтесь» на ухтинских подмостках. Постановку по одноименной пьесе Александра Володина представили на суд зрителей выпускники школы-студии МХАТ.
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22:14
13.03.2018
Время новостей. Ухта. 12.03.18.
- Ухта готовится принять участников межрегионального автозабега «Северное ожерелье». - Первый канал официально подтвердил участие певицы Юлии Самойловой в песенном конкурсе «Евровидение – 2018». - Культурная автономия татаро-башкир «Бердэмлек» в Ухте, которая существует в городе уже два десятка лет, претерпит изменения. - 10 марта в Ухте состоялся традиционный турнир по фехтованию «Меч Ухты».
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22:09
12.03.2018
Время новостей. Ухта. 07.03.18.
- Полтысячи представительниц прекрасного пола со всей республики были приглашены в столице Коми на праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. - Глава Коми провел и рабочую встречу с лидерами «Союза женщин республики». - В Ухте накануне 8 марта также чествовали представительниц прекрасного пола. - 45 лет исполнилось со дня создания первых отрядов юных инспекторов дорожного движения в России. - В Жемчужине Севера проходит муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». - А тем временем в соседнем Сосногорском районе на базе клуба «Фортуна» юные наездники соревновались в искусстве управления лошадьми.
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19:53
07.03.2018
Время новостей. Ухта. 06.03.18.
- В Сосногорске заложат первый камень в строительство железнодорожного вокзала. - Мэр Ухты Магомед Османов ответит на вопросы журналистов. Большая пресс-конференция назначена на 13 марта. - Ухтинцы Андрей Пулькин и Вячеслав Завальнёв вошли в состав Палаты молодых законодателей Коми. - Ухтинцы вернулись со всероссийского молодёжного патриотического форума «Я – Юнармия». - В Детском парке Ухты появится вертолет. Сейчас силами специалистов ухтинскoго авиаотряда идет подготовка к покраске винтокрылой машины. - Кубок победителя хоккейного турнира среди ветеранов памяти почетного нефтяника Владимира Мишакова завоевали игроки команды "Шахтер".
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19:59
06.03.2018