Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа Сейчас: «Таксистка 2». Мелодрама (Россия), 3-я серия (16+)Далее: «Студия 11» (12+) 12:00

«Миян йöз». 30 декабря 2016

256
31.12.2016
Миян йоз. 04.04.18.
194
23:09
04.04.2018
Миян йöз. Клуб д. Выльгорт 31. 03. 18
191
12:57
02.04.2018
Миян йöз. Поэтический марафон. 28.03.18.
148
21:55
28.03.2018
Миян йöз. 21. 03. 18
179
10:05
22.03.2018
Миян йöз. Лямпиада 2018. 19. 03. 18
245
23:07
19.03.2018
Миян йöз. Дни коми-пермяцкой культуры. 14. 03. 18
202
20:43
14.03.2018
Миян йöз. Николай Мальцев. 12.03.18.
319
22:08
12.03.2018
Миян йöз. Театр Помоздино. 07. 03. 18
373
17:36
07.03.2018
Миян йöз. Выставка "Мастер года" 05. 03. 18
288
11:19
06.03.2018
Миян йöз. Книга. Они не вернулись. 04. 03. 18
153
11:46
05.03.2018
Миян йöз. Татьяна Парначева. 28.02.18.
255
22:43
28.02.2018
Миян йöз. Коллектив "Оз тусьяс" 26.02.18.
190
21:28
26.02.2018
Миян йöз. 21.02.18.
280
21:49
21.02.2018
Миян йöз. 19.02.18
В Пажгинской школе отметили 75 лет Победы в Сталинградской битве - сражении, которое изменило ход Великой Отечественной.
259
21:38
19.02.2018
Миян йӧз. 14.02.18.
Передача о народном ансамбле "Радлун" из с. Помоздино Усть-Куломского района.
259
22:31
14.02.2018
Миян йоз. Тод мыл. 07.02.18.
294
22:38
07.02.2018
Миян йоз. Виктория Исакова. 05.02.18.
418
21:58
05.02.2018
Миян йöз. Патриоты Помоздино. 04. 02. 18
285
10:59
05.02.2018
Миян йöз. 31. 01. 18
239
17:39
31.01.2018
Миян йöз. 24.01.18
226
21:03
24.01.2018
Миян йöз. Сьöлöм сьылöм 22.01.18
340
22:23
22.01.2018
Миян йöз. 20. 01. 18
476
10:31
22.01.2018
Миян йöз. 17. 01. 18
365
22:25
17.01.2018
Миян йöз. 10 января 2018
367
22:57
10.01.2018
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