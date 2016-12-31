Скоро Новый год

Начало ледохода на реках республики пройдёт в сроки, близкие к обычным. Но, возможно, с отклонением на 3-5 дней в позднюю сторону. Такой прогноз выпустили синоптики. Из неблагоприятных факторов – сильное переувлажнение почвы из-за тёплой осени, а также сохраняющаяся вероятность ледовых заторов на традиционных участках рек Печорского бассейна. Впрочем, сам период паводка ожидается в Коми всё-таки относительно спокойным и прогнозируемым. Такой же, как и в прошлом году, уровень воды, ожидается на южных реках – Летке и Лузе. Превышение показателей может произойти в русле Вычегды, Сысолы и Выми. На Печоре самым проблемным участком станет поселок Усть-Кожва. Там в зоне подтопления окажутся не только жилые микрорайоны, но и много хозяйствующих субъектов.