Строительство автодороги

Сенсация от sensat
РТКОММ представил в Сыктывкаре скоростной спутниковый Интернет для дома и офиса под торговой маркой SenSat. Теперь мировая паутина будет доступна любому желающему на удаленных и труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Жители Коми смогут подключить тарифы со скоростью до 45 Мбит/с.
23
10:34
11.04.2018
Поддержка бизнеса
Услуги микрокредитной организации, поручительство гарантийного фонда, льготные займы и лизинг – на эти финансовые инструменты делает ставку в развитии малого и среднего бизнеса Министерство экономики Коми. Это и общероссийское направление. Эти подходы вчера обсудили в недавно созданном Центре поддержки предпринимательства «Шонди». На одной площадке собрались депутаты Госсовета, представители профильных ведомств и муниципалитетов, финансовых структур и сами предприниматели.
17
10:32
11.04.2018
Закон об оленеводстве
В следующем году, после принятия Закона «Об оленеводстве» в Коми может быть решена проблема использования пастбищ. Об этом пишет сегодняшний номер «Российской газеты». На работы по постановке земель лесного фонда на кадастровый учет Минприроды обещает заложить 14 с половиной миллионов рублей. Сейчас в нашем регионе оленеводством занимаются пять хозяйств. Ни у одного из них нет договора аренды на территории под выпас животных, потому что неучтенную кадастром территорию нельзя выставить на аукцион. Вот и, получается, фактически пасут оленеводы свои стада по старинке.
20
10:29
11.04.2018
Вопрос комфорта
Больше 3 тысяч сыктывкарских родителей получат в этом году возможность устроить своего ребенка в одно из дошкольных учреждений города. Хотя, зачастую бывает так, что в некоторых случаях родителям достаётся не тот садик, который получить хотелось. В таких случаях одни соглашаются, другие решают проблему вопрос шаговой доступности через соцсети. Предложения изучил Евгений Стокоз.
23
10:28
11.04.2018
Накануне сессии
Ключевым событием предстоящей сессии Госсовета станет доклад Сергея Гапликова о результатах работы Правительства Коми за прошлый год. Произойдёт это 19 апреля. Традиционно к нему депутаты направляют свои вопросы. В этом году их 16. В основном о здравоохранении, ЖКХ и правопорядке. Еще один важный вопрос- об изменении границ между Сыктывкаром и Сыктывдинским районом. По словам спикера Госсовета Надежда Дорофеевой, принятие этого законопроекта станет результатом затянувшейся проблемы.
19
10:26
11.04.2018
Завершается подготовка к паводку
В труднодоступных населённых пунктах республики завершается подготовка к весеннему паводку. Об этом Главе региона доложил председатель Комитета ГО и ЧС Александр Бурцев. В настоящий момент созданы запасы продовольствия, топливно-энергетических ресурсов, медикаментов и предметов первой необходимости. Проводится оповещение и информирование населения посредством подворовых обходов, размещения сведений на информационных стендах, через средства массовой информации.
19
10:25
11.04.2018
Точность в расчетах
Уже в этом месяце некоторые жители Коми получат квитанции с ежегодной корректировкой за отопление. Суммы, которые были указаны в прошлогодних документах, будут перерассчитаны либо в сторону увеличения, либо - уменьшения. В министерстве ЖКХ процедуру называют традиционной. А потому жителям республики она не должна быть в новинку.
21
19:13
10.04.2018
Диво России
Видеоролики про Республиканскую туристскую выставку-ярмарку «Отдыхаем в Коми» и видеопрезентация Первого межрегионального фестиваля воздухоплавания «Живой воздух», который в августе прошёл в Финно-угорском этнопарке получили Дипломы Всероссийского конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России». Обе работы по заказу Этнопарка подготовил наш телеканал. Торжественная церемония награждения победителей прошла в городе Гороховец Владимирской области.
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18:10
10.04.2018
Активность клещей будет выше, чем обычно
В этом году активность клещей будет значительно выше, чем в прошлом. Такой неутешительный прогноз дают специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Кровососы, благодаря мягкой зиме и высокому снежному покрову, отлично перезимовали. А значит и число укушенных увеличиться. Обычно к медикам ежегодно обращаются от 1200 до 1800 человек. Как правило, первые пострадавшие появляются уже в апреле.
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18:10
10.04.2018
Кишечная инфекция в Коми
В Коми отмечается высокий уровень заболеваемости дифиллоботриозом. Это такой кишечный гельминтоз, возникающий вследствие развития в человеке паразитических червей-лентецов. Предупреждение выпустили санитарные врачи. По их данным, показатели нашей республики в 3,8 раза выше федеральных. Впрочем, для сравнения у наших соседей – любителей рыбы из Нарьян-Мара ситуация гораздо хуже – там превышение идёт уже в 27 раз.
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18:07
10.04.2018
Посевная на носу
Между тем посевная в Коми стартует во второй декаде мая. Сейчас перед региональным Минсельхозом стоит задача – из года в год увеличивать площади, вводить в оборот необработанные земли. Тем самым, обеспечивать качественную кормовую базу для животноводства. Кампания, по словам профильного министра, должна стартовать с хорошими показателями по обеспечению минеральными удобрениями, семенами. Общая посевная площадь в Республике в этом году составит больше 9 тысяч гектаров.
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18:04
10.04.2018
Ничейные пастбища
В следующем году, впервые за семь лет после принятия Закона «Об оленеводстве» в Коми может быть решена проблема использования пастбищ. Об этом пишет сегодняшний номер «Российской газеты». На работы по постановке земель лесного фонда на кадастровый учет Минприроды обещает заложить 14 с половиной миллионов рублей.
110
18:04
10.04.2018
Мы наследники Великой Победы
3 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Коми, рассчитывают на помощь в рамках благотворительного марафона "Мы наследники Великой Победы". Именно столько заявок поступило с мест. Старт акции Глава Коми объявил 21 марта на встрече с руководителем главного ветеранского движения Людмилой Жуковой. Напомним, марафон проводится ежегодно с 2010-го года. Его цель - помощь, от ремонта квартир до зубопротезирования. Сегодня в республике 7 тысяч 110 ветеранов, из них непосредственно участников войны чуть более 200 человек.
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18:03
10.04.2018
Все - на коньки
Ликвидация второй смены в одной из Эжвинских школ привела к неожиданным последствиям. Руководству спортивного комплекса "Северная Олимпия" пришлось закрыть целую группу по шахматам, потому что детей вдруг не стало. Теперь здесь задумались о кардинальном пересмотре расписания.
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10:29
10.04.2018
7 миллионов на печать
Около семи миллионов рублей из республиканского бюджета направят в этом году на выпуск социально-значимой литературы. Для этого Администрация Главы Коми проводит конкурсный отбор творческих проектов. Выдвинуть работы могут издательства и издающие организации региона с согласия правообладателей произведений. Получить поддержку на выпуск книг можно по двум программам. Для участия в одной из них к заявке необходимо приложить готовый макет книги в электронном варианте, смету затрат на издание, аннотацию, справку об авторе. Поддержка проектов-победителей на 98% покроет затраты на выпуск книги в свет. Подать заявку можно до 20 апреля.
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10:28
10.04.2018
Пасха в исправительной колонии
1200 крашеных яиц и почти пол тысячи куличей были освящены в день Воскресения Христова в исправительной колонии №1, что в Верхнем Чове под Сыктывкаром. На утреннюю пасхальную службу пришло около сотни обитателей колонии – небывало много для учреждения.
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10:27
10.04.2018
Чемпионат по флорболу в Коми
В Коми прошел второй Чемпионат по флорболу. Динамичный двухдневный турнир собрал 6 лучших команд. Сборные городов и районов играли в один круг по принципу «каждый с каждым».
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18:18
09.04.2018
Большая вода
Начало ледохода на реках республики пройдёт в сроки, близкие к обычным. Но, возможно, с отклонением на 3-5 дней в позднюю сторону. Такой прогноз выпустили синоптики. Из неблагоприятных факторов – сильное переувлажнение почвы из-за тёплой осени, а также сохраняющаяся вероятность ледовых заторов на традиционных участках рек Печорского бассейна. Впрочем, сам период паводка ожидается в Коми всё-таки относительно спокойным и прогнозируемым. Такой же, как и в прошлом году, уровень воды, ожидается на южных реках – Летке и Лузе. Превышение показателей может произойти в русле Вычегды, Сысолы и Выми. На Печоре самым проблемным участком станет поселок Усть-Кожва. Там в зоне подтопления окажутся не только жилые микрорайоны, но и много хозяйствующих субъектов.
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18:17
09.04.2018
Рыбалка в центре Сыктывкара
В Сыктывкаре новое необычное явление. Рыбалка практически в центре города. Большое скопление машин на обочине в районе так называемой долины смерти давненько вызывает вопросы проезжающих мимо жителей. Ответы, как оказалось, скрываются лишь в 20 метрах от дороги. В этом районе протекают сразу две небольшие речки Човью и Емвалька, которые облюбовали столичные любители зимней рыбалки.
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18:17
09.04.2018
Светлая Пасха
В заполярной епархии после полунощницы сотни воркутинцев отправились крестным ходом сразу от двух Храмов - Святого Архистратига Михаила и Свято-Иверского. Праздничное шествие сопровождала, доносившаяся из динамиков…. А по пути к колонне присоединялись всё новые участники. Основные торжества, по традиции, состоялись на площадке возле Спортивного комплекса «Олимп». Заметим, для недавно нареченного Воркутинского и Усинского епископа это первое такое событие в новом качестве.
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18:17
09.04.2018
Реорганизация Глотовской школы приостановлена
Решение по реорганизации Глотовской средней школы из 11-ки в 9-ку будет приостановлено. Поручение об этом в адрес инициаторов нового статуса направило Министерство образования, науки и молодёжной политики региона. Сейчас удорское малокомплектное учебное заведение реализует общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Управление образования Администрации района посчитали, что контингент обучающихся здесь ежегодно сокращается. Дошло до того, что в первом классе уже некого учить, со 2 по 9 класс – по 2-4 ученика, в 10-11ых – по одному. После оптимизации организовать обучение предполагалось 10-, 11-классников предлагалось «Чернутьевской школе». Это 160 километров от дома, поэтому с проживанием в интернате.
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18:17
09.04.2018
Благодатный огонь прибыл в Коми
В пасхальную ночь тысячи верующих пришли на Богослужение в церкви и храмы республики. Главный православный праздник объединил совершенно разных людей. Многие пришли семьям. Кульминацией Пасхи стало прибытие Благодатного огня из Иерусалима. Такая традиция, когда частичка пасхального символа расходится по другим храмам и приходам из столицы Коми, прижилась у нас более 10 лет. А в последние годы из Москвы в столицу Коми её сопровождает лично губернатор, а потом ещё и принимает участие в торжествах вместе с прихожанами.
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18:17
09.04.2018
Год добровольца в Коми
Волонтерство должно стать неотъемлемой частью жизни каждого. Помощь нуждающимся надо оказывать во всех сферах - будь то медицина либо социальная отрасль. Добровольцы должны стать связующим звеном всего общества. С такими словами Глава Коми сегодня обратился к активистам на открытии Года добровольцев. Напомним, под такой тематикой 2018-ый объявил Владимир Путин. Наши активисты обсудили план работы и по каким направлениям намерены двигаться.
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18:17
09.04.2018
Рейд по торговым центрам в Воркуте
В Воркуте надзорные органы вышли в рейды по торгово-развлекательным заведениям. Проверили более 10 строений. И везде выявились недостатки в соблюдении правил пожарной безопасности.
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10:19
09.04.2018