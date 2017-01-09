«Рабочий полдень». Святочная неделя. 09 января 2017

Конькобежный спорт один из старейших видов спорта. Самые древние коньки, обнаруженные археологами, принадлежали киммерийцам — кочевому племени, жившему 3200 лет назад в Северном Причерноморье. Первые официально зафиксированные соревнования были проведены в Великобритании 254 года назад. А 128 лет назад в Амстердаме состоялся первый чемпионат мира среди конькобежцев. Победителем стал россиянин Александр Паншин. Но давайте лучше обратимся к истории этого спорта в нашей республике. 50 лет назад Была открыта Детская спортивная школа Сыктывкарского городского отдела народного образования с двумя отделениями: «конькобежный спорт» и «фигурное катание на коньках». За прошедшие годы немало талантливых спортсменов воспитаны её тренерами. Гости программы: -Николай Николаевич Василенко, директор ГБУ РК СШ №4 -Мария Козлова, КМС по конькобежному спорту,победитель первенства России среди девушек старшего возраста -Кристина Грумандь, м.с. России по конькобежному спорту, призёр первенства России среди юниоров, участница Кубка мира