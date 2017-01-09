Полюс холода

Новый Полпред в Северо-западном федеральном округе Александр Беглов – Указ о его назначении подписан 25 декабря – в ближайшее время встретится с каждым губернатором. Об этом он рассказал на встрече с Президентом. Острая проблема всего округа – итоги программы расселения из аварийного жилфонда. Хотя и в целом, по словам Беглова, работа по майским Указам идёт. Например, что касается госструктур и местного самоуправления, военных, там выплаты происходили день в день без нарушений. А вот у коммерческих структур на сегодняшний день, увы, есть задолженности перед сотрудниками. Второй вопрос – обеспечение местами в детских садах. Решена проблема с категорией от трёх до семи лет.