Полюс холода

Уникальные аппараты УЗИ в Коми
Республиканский диагностический центр и районные больницы получили уникальные аппараты УЗИ. Обновление провели в рамках региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Пока успехи наших медиков скромные. Показатели смертности снижаются умеренными темпами. Зачастую потому что правильный диагноз ставят поздно. А возможности современных аппаратов позволят вывести на новый уровень диагностику рака.
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11:02
17.01.2018
МФЦ будет информировать предпринимателей о защите персональных данных
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг будет информировать предпринимателей о защите персональных данных. Сегодня соглашение об этом МФЦ подписал с Управлением Роскомнадзора. Во время регистрации ИП бизнесмены часто забывают вовремя зарегистрироваться как операторы персональных данных. Особенно актуально это стало в июле прошлого года, когда штрафы за несоблюдение требований Федерального закона выросли в разы. Для организаций повысились до 75 тысяч, для предпринимателей - до 20 тысяч рублей.
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11:00
17.01.2018
В Коми зашёл новый авиаперевозчик
В Коми зашёл новый авиаперевозчик – татарстанская компания «ЮВТ АЭРО». С завтрашнего дня она осуществит первый рейс по маршруту «Сыктывкар-Казань-Нижний Новгород», а с 21-го – «Сыктывкар-Самара». По средам и воскресеньям. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Полеты будут выполняться на регулярной основе. Ещё одно новое направление, которое уже выполняется – «Казань-Пермь-Усинск». По понедельникам и четвергам. Отметим, прежде полёты по этим направлениям выполнял наш региональный перевозчик – «Комиавиатранс».
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10:59
17.01.2018
Проверка самолётов L-410 не скажется на полётах внутри республики
Проверка межгосударственного авиационного комитета в отношении самолётов L-410 никак не скажется на полётах внутри республики. Об этом нам заявили в региональной авиакомпании. Напомним, в ноябре в Хабаровском крае возле села Нелькан потерпел крушение лайнер Хабаровских авиалиний. Как показала проверка, один из двигателей по неустановленной причине внезапно перешёл в режим торможения, воздушное судно развернуло и оно рухнуло на землю. Всё случилось так быстро, что экипаж просто не успел среагировать. Погибли 6 человек. Наша региональная авиакомпания эксплуатирует четыре таких судна. Но только одно из них имеет двигатель той же модели, что и самолёт, потерпевший крушение.
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10:58
17.01.2018
Пенсионные сложности
Только за прошлых год в региональное управление пенсионного фонда поступило больше 80 жалоб на негосударственные пенсионные фонды. Для сравнения это в два раза больше чем в 2016-том. Подрастает новое поколение пенсионеров с низкой экономической культурой. Этим пользуются нерадивые агенты и активно переманивают людей из одной структуры в другую и просто путают будущих пенсионеров.
26
10:56
17.01.2018
Поручения сверху
Новый Полпред в Северо-западном федеральном округе Александр Беглов – Указ о его назначении подписан 25 декабря – в ближайшее время встретится с каждым губернатором. Об этом он рассказал на встрече с Президентом. Острая проблема всего округа – итоги программы расселения из аварийного жилфонда. Хотя и в целом, по словам Беглова, работа по майским Указам идёт. Например, что касается госструктур и местного самоуправления, военных, там выплаты происходили день в день без нарушений. А вот у коммерческих структур на сегодняшний день, увы, есть задолженности перед сотрудниками. Второй вопрос – обеспечение местами в детских садах. Решена проблема с категорией от трёх до семи лет.
20
10:55
17.01.2018
В Сыктывкаре подсчитывать голоса на выборах 2018 будут автоматически
В Сыктывкаре на участках Эжвинского района подсчитывать голоса на мартовских выборах Президента России будут автоматически. Внедрение специальных средств обработки информации на избирательных участках в Коми, всего их поставят 20 единиц, должно предотвратить возможные правонарушения. Как сообщили в Избиркоме, эту практику апробируют впервые, а вот жители Воркуты смогут, по уже по традиции, проголосовать в современном формате - на электронном оборудовании.
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19:28
16.01.2018
Пакетом акций «Белкомура» заинтересовались два инвестора
Пакетом акций «Белкомура», принадлежащих Коми, заинтересовались два потенциальных инвестора. Заявление об этом сделал губернатор Архангельской области в рамках пресс-конференции в агентстве «РИА Новости». По его оценке, проект строительства железнодорожной магистрали высокоэффективный – вывод об этом сделали сразу три экспертные компании. Они полностью исследовали несколько вариантов развития транспортной системы от Соликамска до Архангельска. Напомним, новые споры о судьбе «Белкомура» оказались подогреты нашей республикой. В конце прошлого года Минимущество выставила на торги большую часть акций компании.
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19:25
16.01.2018
Сбор инициатив по благоустройству населенных пунктов
В Коми приступили к сбору инициатив от жителей по благоустройству своих населенных пунктов. Сегодня стартовал предварительный этап рейтингового голосования по отбору общественных территорий. Напомним, отныне такие итоги стали обязательным условием федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Варианты на этот год отбирались в конце декабря. В комиссию вошли депутаты, общественники, активисты ОНФ и главный архитектор. Теперь эстафета передана жителям.
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19:20
16.01.2018
Год культуры
Деятели искусства активно комментируют сегодня решение Главы Коми провести текущий год под знаком культуры. Решение об этом объявлено на празднике «Василей». Идейным вдохновителем этого стала директор Югыдъягского дома культуры Нина Журавская, озвучившая предложение на встрече руководителей муниципальных учреждений в Усть-Куломском районе. Общественники считают, такая планка позволит систематизировать отрасль в материально-технической части, решить кадровые проблемы, а так же воплотить в жизнь новые большие проекты. Тематический год – это повод мобилизоваться тем, кто работает в направлении, а властям взглянуть на проблемы глазами профессионалов.
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19:15
16.01.2018
В столице Коми подсчитывать голоса на выборах будут автоматически
Также в организации главной избирательной кампании страны помогут терминалы для электронного голосования.
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15:37
16.01.2018
После реконструкции рыбоводного завода в Коми будут выращивать по 60 тонн рыбы
Деньги на проект по реконструкции форелевого хозяйства выделяют из республиканского бюджета по подпрограмме о «Развитии аквакультуры и рыболовства» В Республике Коми намерены нарастить рыбное производство. Для этого проводиться реконструкция форелевого хозяйства на Сосногорской ТЭЦ. После завершения модернизации, в год завод сможет выращивать до 40 тонн лососевых и до 25 тонн осетровых видов.
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13:09
16.01.2018
Бытовые отходы из Седкыркеща вывозили лишь осенью
В Коми введены в эксплуатацию ещё три автомобильные переправы. Одна - на реке Ижма у поселка Том. Разрешенная грузоподъемность – три тонны. В столице региона - две ледовые дороги через Вычегду. Теперь, когда жизнедеятельность сыктывкарского поселка Седкыркещ полностью восстановлена, жители надеются, что решится и мусорная проблема. В последний раз бытовые отходы из заречного поселка вывозили осенью, еще до образования ледостава.
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10:54
16.01.2018
Василей 2018
25-ый Фестиваль стал рекордным на количество заявок. Из 54 песен предварительный отбор прошли 14, а концерт с одинаковой программой впервые показали дважды – для местных жителей и приезжих. Это более 700 зрителей.
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10:51
16.01.2018
Коми пересмотрит подходы к строительству новых школ
В будущем они будут возводиться по системе государство-частного партнёрства. Об этом Сергей Гапликов заявил в рамках своего рабочего визита в Усть-Кулом. Суть заключается в том, что первоначально бюджетные средства вкладываться не будут, их изыщут крупные инвесторы. А когда сдадут готовый объект, регион его поэтапно выкупит. Строителям выгоден оборотный процент, нам – страховка от нерадивых застройщиков. В качестве удачного примера такой схемы – дорога на Нарьян-Мар.
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18:56
15.01.2018
20 миллионов рублей на школу в Пыёлдино
Реконструкция школы в селе Пыёлдино Сысольского района обошлась в 20 миллионов рублей. Львиная доля - деньги республиканского бюджета. Напомним, после пожара в январе 2016-го, когда сгорели пищеблок и классы начальной школы, хозяйство восстанавливали в два этапа. Школьники уже обжились в новой столовой с тёплым переходом, а кирпичному корпусу теперь не страшна непогода. Здесь заменили кровлю и окна.
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18:56
15.01.2018
С Днем российской печати
Региональный парламент поздравил журналистов с Днем российской печати. Там прошел традиционный прием парламентских корреспондентов. Спикер Надежда Дорофеева поблагодарила их за совместную с депутатским корпусом плодотворную работу, объективность и профессионализм. И пригласила всех принять участие в конкурсе "Время парламента", посвященного двойному юбилею - 80-летию законодательного органа власти и 100-летию Коми печати.
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18:56
15.01.2018
Книгу о Василии Сенюкове презентовали в Сыктывкаре
Одного из инициаторов внедрения в практику важнейшего для нефтегазовых работ метода глубокого бурения, советского геолога-нефтяника, называют еще "коми-ломоносовым". Издание "Одиссея Василия Сенюкова или король нефти и газа" автора Альберта Попова вышло в свет много лет назад. Теперь его доработали.
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18:56
15.01.2018
спасительный прыжок
Видео нечаянного «каскадерского» трюка, снятое в Эжвинском районе, за неделю посмотрело более 130 тысяч пользователей ютуба. Как видно, подросток выбегает на дорогу едва загорается красный сигнал светофора, но, видимо осознавая, что может не успеть, ускоряется в прыжке. Водитель «Хендая», в свою очередь, пытается избежать удара лишь в последний момент. Происходит какое-то чудо, говорят комментаторы ролика. Повезло всем – и школьнику и водителю, которые избежали разбирательств. Заметим, в сводку ГИБДД этот случай не попал, зато видео теперь гуляет на просторах Интернета в подборке «Лучшие приколы января».
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18:56
15.01.2018
Глава Коми поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Глава Коми поздравил 12 января сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. На торжественном заседании ведомства он отметил, что совместными усилиями власти и надзорного органа удалось существенно улучшить динамику исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
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15:36
15.01.2018
Первый день чемпионата и первенства Коми показал хорошую подготовку
Досрочные окончания боёв, технические нокауты и новые звёзды республиканского бокса. Первый день чемпионата и первенства Коми показал хорошую подготовку спортсменов, причём, зачастую и судей и тренеров больше удивлял результат девушек. После последнего кубка России, который проходил в Сыктывкаре, женский бокс серьёзно укрепил свои позиции в регионе. И главное подрастает то самое поколение, которое готово и впредь представлять республику на федеральном уровне.
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20:48
13.01.2018
Эволюция Василея
Придуманный 1994 году народный праздник « ВАСИЛЕЙ» организаторы сумели превратить в настоящее шоу. Работа жюри конкурса обычно начинается ещё в декабре. Заявки в последние годы рассматривают очень строго. Оценивают работу композитора, поэта и исполнителя вкупе. Ежегодно на суд зрителей свое творчество выставляют как дебютанты, так и именитые композиторы, поэты и исполнители.
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20:47
13.01.2018
В селе Выльгорт обживают новый детсад
В селе Выльгорт Сыктывдинского района полным ходом обживают новый детсад. Сегодня практически заполнен. Из 120 мест 115 уже заняты. Отметим, дошкольное учреждение построено в 2015-ом.
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18:41
12.01.2018
В Дорожную карту Министерства образования внесено 8 школ
В Дорожную карту Министерства образования на этот год внесено 8 школ. Их возведут за счет федерального и регионального бюджета по программе софинансирования. В сыктывкарском микрорайоне Орбита, поселке Краснозатонский, в Усть-Куломе, вуктыльском Дутово, сыктывдинском Часово. А также в Приуральском – это Троицко-Печорский район. В Визинге и Помоздино. Все это объекты, которые будут начаты или сданы. А в некоторых случаях под школы переоборудуют подходящие помещения.
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18:40
12.01.2018