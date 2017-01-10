Возрождение республики

Состоялось 129-е заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
17 января 2018 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
17
13:22
18.01.2018
Гайдаровский форум
На реализацию приоритетных проектов Москва выделила республике по итогам прошлого года 800 миллионов рублей. Об этом Сергей Гапликов сообщил в кулуарах Гайдаровского форума. Он проходит в Москве. В рамках проектного управления, введенного два года назад, поддержку получили 9 направлений. По линии здравоохранения, например, это проект по оказанию своевременной экстренной медицинской помощи жителям труднодоступных районов. За прошлый год это 300 вылетов, эвакуация 403 пациентов, из которых 42 ребенка. По линии образования в республике утверждено дополнительное количество высококвалифицированных специалистов, имеющих востребованные профессии. А ещё госпрограмма «Комфортная среда», о которой мы уже не раз рассказывали, а строительство дороги на Нарьян-Мар в рамках уникального для страны концессионного соглашения.
25
11:36
18.01.2018
80 лет Юрию Семукову
17 января 80 лет отмечает Юрий Иванович Семуков. Бывший Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР, народный депутат свою политическую карьеру начал с комсомола в родном Корткеросском районе. Там же был первым секретарём КПСС, затем возглавил Коми обком. С круглой датой своего коллегу поздравила действующий спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Примечательно, что 8 десяток этом году отметит и сам парламент региона.
25
11:34
18.01.2018
Учреждения, которые не принимают новые банкноты, накажут
Учреждения, которые не принимают новые банкноты, будут наказывать. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила исполняющая обязанности управляющего Национальным банком Коми Марина Яцкив. Напомним, купюры достоинством в 200 и 2000 рублей вошли в оборот еще в октябре. А в наш регион начали поступать лишь месяц назад. Но пока новые деньги встречаются не так часто, процесс их ввода непростой.
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11:33
18.01.2018
В Сыктывдинском районе дали старт Году волонтёра
В Сыктывдинском районе дали старт Году волонтёра, объявленному президентом России. Событие добровольцы отметили ударным трудом. Помогли по хозяйству одинокой пенсионерке из Выльгорта.
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22:23
17.01.2018
Жители Язеля обеспокоены отсутствием пешеходной дороги
Жители Язеля – это Сыктывдинский район – обеспокоены отсутствием пешеходной дороги от железнодорожной станции до автобусной остановки. Как пишет газета «Наша жизнь» с такой проблемой от имени избирателей к ним обратился депутат райсовета Евгений Потолицын. По его словам, пешеходы вынуждены рисковать собственными жизнями – ведь добираться приходится с некоторых пор по оживлённой трассе «Сыктывкар-Ухта». Там круглые сутки на высокой скорости несутся большегрузы. При этом последние лет 10 пешеходник чистили, потому что через неё от Коччойяга ездил школьный автобус в Часово. Удлинился и путь – прежде идти от посёлка до остановки надо было полтора километра, а теперь четыре. Потому что по трассе и в круговую. Пока реакции местных властей на эту ситуацию не поступало. Между тем с начала года в республике произошло уже три случая, когда в результате ДТП на оживлённых дорогах гибли пешеходы. В условиях неосвещенных местностей водители их замечали лишь в последний момент.
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18:37
17.01.2018
Соседство с двумя десятками собак
На жизнь по соседству с двумя десятками собак жалуются жители одного из сыктывкарских многоквартирных домов. Талисман этого года по китайскому календарю, вопреки обещаниям астрологов, приносит им пока, увы, не радость и удачу, а одни мучения. В подъезде - зловония и клоки шерсти. У собственников - аллергия и расшатанные нервы.
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18:35
17.01.2018
Налоговая служба упростила порядок уплаты налогов
Налоговая служба существенно упростила порядок уплаты налогов. Об этом на правительственном совещании в Ново-Огарёва Президенту России доложил министр финансов Антон Силуанов.
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18:33
17.01.2018
Дом мещанина Александра Шарапова восстановят
Здание бывшей Православной гимназии, известное также как «дом мещанина Александра Шарапова» 1910 года строительства, восстановят, как и было определено условиями договора аренды, до 2023 года. Накануне вечером объект культурного наследия вспыхнул. Огнеборцы прибыли на место в считанные минуты и спасли здание, однако огонь повредил часть чердака и второй этаж. Одна из возможных ЧП – поджог.
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18:32
17.01.2018
Монтажные работы шахты «Интинская» завершатся до конца марта
Все монтажные работы горно-шахтного оборудования по запуску новой лавы шахты «Интинская» завершатся до конца марта. Как сообщили в Минпроме, торги на поставку техники и запчастей проведены, договоры с поставщиками заключены, предоплата по ним осуществлена на 87%. Напомним, в ноябре прошлого года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделению компании «Интауголь» миллиарда двухсот миллионов из резервного фонда Правительства России. Деньги позволили не только ликвидировать задолженность по заработной плате перед работниками и поставщиками услуг предприятию, но оставить средства для возобновления производства. Пока добыча угля простаивает – работы приостановлены в апреле 17-го.
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18:31
17.01.2018
Упростить порядок установления инвалидности
Владимир Путин поручил правительству упростить порядок установления инвалидности. С такой просьбой на встрече к президенту обратились сами люди с ограниченными возможностями. Сейчас подтверждать льготный статус гражданам необходимо раз в год. Это различные обследования и визиты к узким специалистам. При этом, как отметила руководитель регионального отделения общества инвалидов Маргарита Колпащикова, номерков не хватает, поэтому процесс, как правило, затягивается на 2-3 месяца.
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18:30
17.01.2018
Проект будущей фермы в Сысольском районе будет готов в феврале
Проект будущей фермы в Сысольском районе на 1200 голов будет готов уже в феврале. О точных сроках начала строительства в региональном Минсельхозе не говорят, но заявляют о готовности поддержать идею появления крупного хозяйства. Ферму возведут в Пыёлдино. Сегодня основное поголовье стада для неё находится в одном из столичных хозяйств. Это вызывает массу неудобств. На новом месте развитию будут способствовать неограниченные пастбищные земли.
46
18:29
17.01.2018
Михаил Мень: Регионы самостоятельно выбирают даты проведения рейтингового голосования за объекты приоритетного благоустройства
Регионы самостоятельно выбирают даты проведения рейтингового голосования за объекты приоритетного благоустройства. Об этом глава Минстроя России Михаил Мень сообщил журналистам 17 января в рамках Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в г. Коломне Московской области.
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17:32
17.01.2018
Уникальные аппараты УЗИ в Коми
Республиканский диагностический центр и районные больницы получили уникальные аппараты УЗИ. Обновление провели в рамках региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Пока успехи наших медиков скромные. Показатели смертности снижаются умеренными темпами. Зачастую потому что правильный диагноз ставят поздно. А возможности современных аппаратов позволят вывести на новый уровень диагностику рака.
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11:02
17.01.2018
МФЦ будет информировать предпринимателей о защите персональных данных
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг будет информировать предпринимателей о защите персональных данных. Сегодня соглашение об этом МФЦ подписал с Управлением Роскомнадзора. Во время регистрации ИП бизнесмены часто забывают вовремя зарегистрироваться как операторы персональных данных. Особенно актуально это стало в июле прошлого года, когда штрафы за несоблюдение требований Федерального закона выросли в разы. Для организаций повысились до 75 тысяч, для предпринимателей - до 20 тысяч рублей.
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11:00
17.01.2018
В Коми зашёл новый авиаперевозчик
В Коми зашёл новый авиаперевозчик – татарстанская компания «ЮВТ АЭРО». С завтрашнего дня она осуществит первый рейс по маршруту «Сыктывкар-Казань-Нижний Новгород», а с 21-го – «Сыктывкар-Самара». По средам и воскресеньям. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Полеты будут выполняться на регулярной основе. Ещё одно новое направление, которое уже выполняется – «Казань-Пермь-Усинск». По понедельникам и четвергам. Отметим, прежде полёты по этим направлениям выполнял наш региональный перевозчик – «Комиавиатранс».
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10:59
17.01.2018
Проверка самолётов L-410 не скажется на полётах внутри республики
Проверка межгосударственного авиационного комитета в отношении самолётов L-410 никак не скажется на полётах внутри республики. Об этом нам заявили в региональной авиакомпании. Напомним, в ноябре в Хабаровском крае возле села Нелькан потерпел крушение лайнер Хабаровских авиалиний. Как показала проверка, один из двигателей по неустановленной причине внезапно перешёл в режим торможения, воздушное судно развернуло и оно рухнуло на землю. Всё случилось так быстро, что экипаж просто не успел среагировать. Погибли 6 человек. Наша региональная авиакомпания эксплуатирует четыре таких судна. Но только одно из них имеет двигатель той же модели, что и самолёт, потерпевший крушение.
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10:58
17.01.2018
Пенсионные сложности
Только за прошлых год в региональное управление пенсионного фонда поступило больше 80 жалоб на негосударственные пенсионные фонды. Для сравнения это в два раза больше чем в 2016-том. Подрастает новое поколение пенсионеров с низкой экономической культурой. Этим пользуются нерадивые агенты и активно переманивают людей из одной структуры в другую и просто путают будущих пенсионеров.
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10:56
17.01.2018
Поручения сверху
Новый Полпред в Северо-западном федеральном округе Александр Беглов – Указ о его назначении подписан 25 декабря – в ближайшее время встретится с каждым губернатором. Об этом он рассказал на встрече с Президентом. Острая проблема всего округа – итоги программы расселения из аварийного жилфонда. Хотя и в целом, по словам Беглова, работа по майским Указам идёт. Например, что касается госструктур и местного самоуправления, военных, там выплаты происходили день в день без нарушений. А вот у коммерческих структур на сегодняшний день, увы, есть задолженности перед сотрудниками. Второй вопрос – обеспечение местами в детских садах. Решена проблема с категорией от трёх до семи лет.
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10:55
17.01.2018
В Сыктывкаре подсчитывать голоса на выборах 2018 будут автоматически
В Сыктывкаре на участках Эжвинского района подсчитывать голоса на мартовских выборах Президента России будут автоматически. Внедрение специальных средств обработки информации на избирательных участках в Коми, всего их поставят 20 единиц, должно предотвратить возможные правонарушения. Как сообщили в Избиркоме, эту практику апробируют впервые, а вот жители Воркуты смогут, по уже по традиции, проголосовать в современном формате - на электронном оборудовании.
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19:28
16.01.2018
Пакетом акций «Белкомура» заинтересовались два инвестора
Пакетом акций «Белкомура», принадлежащих Коми, заинтересовались два потенциальных инвестора. Заявление об этом сделал губернатор Архангельской области в рамках пресс-конференции в агентстве «РИА Новости». По его оценке, проект строительства железнодорожной магистрали высокоэффективный – вывод об этом сделали сразу три экспертные компании. Они полностью исследовали несколько вариантов развития транспортной системы от Соликамска до Архангельска. Напомним, новые споры о судьбе «Белкомура» оказались подогреты нашей республикой. В конце прошлого года Минимущество выставила на торги большую часть акций компании.
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19:25
16.01.2018
Сбор инициатив по благоустройству населенных пунктов
В Коми приступили к сбору инициатив от жителей по благоустройству своих населенных пунктов. Сегодня стартовал предварительный этап рейтингового голосования по отбору общественных территорий. Напомним, отныне такие итоги стали обязательным условием федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Варианты на этот год отбирались в конце декабря. В комиссию вошли депутаты, общественники, активисты ОНФ и главный архитектор. Теперь эстафета передана жителям.
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19:20
16.01.2018
Год культуры
Деятели искусства активно комментируют сегодня решение Главы Коми провести текущий год под знаком культуры. Решение об этом объявлено на празднике «Василей». Идейным вдохновителем этого стала директор Югыдъягского дома культуры Нина Журавская, озвучившая предложение на встрече руководителей муниципальных учреждений в Усть-Куломском районе. Общественники считают, такая планка позволит систематизировать отрасль в материально-технической части, решить кадровые проблемы, а так же воплотить в жизнь новые большие проекты. Тематический год – это повод мобилизоваться тем, кто работает в направлении, а властям взглянуть на проблемы глазами профессионалов.
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19:15
16.01.2018
В столице Коми подсчитывать голоса на выборах будут автоматически
Также в организации главной избирательной кампании страны помогут терминалы для электронного голосования.
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15:37
16.01.2018