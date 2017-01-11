Радио Юрган
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«Детали дня. Личный прием». Николай Жилин. 11 января 2017

686
11.01.2017

«Личный прием» провел руководитель администрации Удорского района Николай Жилин.
Роман Полшведкин. Детали дня. Личный прием. 17. 01. 18
105
11:29
18.01.2018
Детали дня. Личный прием. 10 января 2018
109
10:02
11.01.2018
Детали дня. Личный прием. 27 декабря 2017.
162
23:00
27.12.2017
Детали дня. Личный прием. 21 декабря 2017
Личный прием провел руководитель администрации МО ГО "Усинск" Станислав Хахалкин.
148
23:05
21.12.2017
Детали дня. Личный прием. 13 декабря 2017
150
10:11
14.12.2017
Детали дня. Личный прием. 6 декабря 2017
202
15:34
07.12.2017
Детали дня. Личный прием. 29 ноября 2017
236
09:18
30.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 15 ноября 2017.
399
09:29
16.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 8 ноября 2017.
306
10:00
09.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 1 ноября 2017.
393
10:31
02.11.2017
Детали дня. Личный прием. Сергей Рубан. 25 октября 2017
484
10:21
26.10.2017
Детали дня. Личный прием. Людмила Костромина. 18 октября 2017
#детлидняличныйприем
374
10:52
19.10.2017
Детали дня. Наталья Долингер. 11 октября 2017
479
10:06
12.10.2017
Детали дня. Личный прием. Лютоев Василий. 4 октября 2017
Личный прием провел Лютоев Василий Александрович,руководитель администрации МР "Усть-Вымский".
572
10:18
05.10.2017
Детали дня. Личный прием. Вячеслав Ивочкин. 27 сентября 2017
Личный прием провел руководитель администрации МР "Княжпогостский" Вячеслав Ивочкин. Илья Зубов узнал ответы на все самые горячие вопросы Княжпогостского района: - Тепло и водоснабжение в Емве и районе - Переселение из поселков Седъюдор и Вожаёль - Объединение поселков - Автобусные городские маршруты - когда будет порядок? - Ремонт и благоустройство
284
10:01
28.09.2017
Детали Дня. Личный прием. Валерий Козлов. 20 сентября 2017
20 сентября 2017. Личный прием провел мэр Сыктывкара Валерий Козлов. -Как решаются вопросы с теплоснабжением проблемных домов в Сыктывкаре по улицам Панева, Ручейная, Катаева? - Что происходит в Мичуринском парке? - Набережная кировского парка Ответы на эти и другие вопросы на "Личном приеме" с Эдуардом Бушуевым.
390
17:04
21.09.2017
Детали дня. Личный прием: Виктория Сидорова. 13 сентября 2017
457
10:03
14.09.2017
Детали Дня. Личный приём. Наталья Якимова. 6 сентября 2017
507
11:00
07.09.2017
«Детали дня. Личный прием». Дмитрий Наумов. 28 июня 2017
303
20:32
28.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Илья Семяшкин. 14 июня 2017
196
12:28
14.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Василий Гончаренко. 7 июня 2017
213
17:19
07.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Дмитрий Березин. 31 мая 2017
183
13:41
31.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Лариса Титовец. 24 мая 2017
185
20:16
24.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Анатолий Князев. 17 мая 2017
232
20:21
17.05.2017
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