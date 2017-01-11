В ручном режиме

Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
Для президента это не первый опыт крещенских купаний, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
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16:22
19.01.2018
Дмитрий Алиев завоевал серебро Чемпионата Европы по фигурному катанию
Дмитрий Алиев продолжает покорять звёздный олимп большого льда. Последняя высота – серебро Чемпионата Европы по фигурному катанию. Отметим, для уроженца Ухты это первые соревнования «взрослого» уровня. Ещё год назад он выступал в составе юношеской Сборной. К слову, у Алиева ещё есть шанс стать Чемпионом Европы – прокат произвольной программы намечен на 19 января. Сами же соревнования являются отборочными к Олимпийским играм-2018.
14
10:45
19.01.2018
Крещенский сочельник в Коми
В первые века Рождество и Крещение отмечались в один день, на празднике, который назывался Богоявление, — явление Бога на Земле. Однако со временем оба события – рождение Христа и Его крещение в водах Иордана – были разнесены по времени, а дни между ними стали называть Святками, то есть святыми днями, в которые отменялся обязательный пост по средам и пятницам. 18 января в массовом сознании Крещение ассоциируется со святой водой и погружением в прорубь. К слову, в этом году без купели останутся четыре муниципалитета – Емва, Ухта, Сосногорск и Княжпогостский район. Виновата тёплая зима – лёд не везде окреп, чтобы выдержать большое количество желающих окунуться в иордань. Всего их будет оборудовано 40. В местах для купания установят палатки для переодеваний и обогрева. Безопасность по традиции обеспечат спасатели, полиция, казаки и медики.
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10:42
19.01.2018
Мария Кузьбожева вошла в список доверенных лиц Владимира Путина
Мария Кузьбожева вошла в список доверенных лиц Владимира Путина. Информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия. Кузьбожева – заслуженный учитель Коми АССР, до конца прошлого года возглавляла одно из передовых учебных заведений региона – Гимназию искусств при Главе Коми имени Юрия Спиридонова. В разные годы совмещала эту деятельность с общественной и политической.
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10:39
19.01.2018
Глава Коми в Печоре
Сергей Гапликов 18 января находился с рабочим визитом в Печоре. Программа поездки началась с осмотра новостроек, возведённых по программе переселения из аварийного жилья, и встречи с жильцами. Глава осмотрел жилые помещения, оценил условия проживания новосёлов и поинтересовался их мнением. Качеством домов, как сообщает пресс-служба губернатора, жильцы довольны. Правда, жительница дома по Печорскому проспекту Наталья Дуркина пожаловалась, что тепло гуляет. Руководитель региона дал недельный срок министру строительства и дорожного хозяйства Сергею Двуреченскому на решение проблемы. Всего же в Печоре в рамках программы жилищные условия должны улучшить свыше 1800 человек. Это почти треть всех адресных программ по переселению граждан из аварийного фонда на территории Коми.
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10:36
19.01.2018
В Ухте пустует жилье
В Ухте до сих пор есть жилье, предоставленное гражданам по программе переселения из ветхостроя еще в 2012-2013 годах, которое пустует. Это признал мэр города Магомед Османов. Интервью опубликовано в газете «Республика». По его словам, многие не согласны или с планировкой, или с местом расположения самого дома. Все эти дела сейчас находятся в судах. Ещё одна причина, которая тормозит процесс – некачественно построенные помещения. Устранять ошибки по первому-второму этапу госпрограммы муниципалитет вынужден за бюджетный счёт.
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18:57
18.01.2018
Комфортная среда
В столице Коми на голосование в рамках программы «Комфортная городская среда» решено вынести 8 предложений. Они уже прошли оценку общественной комиссии. Соответствующие ящики для бюллетеней установлены в холле Администрации – каждый житель вправе выразить по территориям личное мнение – причём поддержать можно сразу несколько вариантов. Новшеством муниципалитета можно назвать онлайн-выборы.
39
18:56
18.01.2018
Сыктывкар примет VII Всероссийский Съезд творческий коллективов
7 июня Сыктывкар примет VII Всероссийский Съезд творческий коллективов. Договорённость об этом достигнута в Дагестане, где обсуждались детали готовящегося события. Представляя нашу республику, министр культуры Сергей Емельянов поблагодарил Главу северокавказского региона за внимание к событию и отметил, что внимание региональных властей к этих вопросах необходимо, так как позволяет выявлять проблемные ситуации. Участники встречи – а это руководители ведущих профессиональных учреждений – горячо поддержали приглашение Коми, потому что в разное время бывали у нас, и знают какое внимание здесь уделяется этнокультурной составляющей, хоровому и певческому мастерству.
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18:55
18.01.2018
В Сосногорске выбирают название новому бассейну
В соцсети стартовало голосование за название для нового бассейна в Сосногорске. Из 9 предложенных вариантов на этот момент лидируют «Олимпик», «Айюва» и «Бриз». Напомним, к работам строители приступили в начале прошлого года, и за это время объект уже ни раз становился объектом пристального внимания Главы Коми. Более того, в ноябре прошлого года в эфире нашего канала он заявил, что следит за ситуацией из своего рабочего кабинета.
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18:54
18.01.2018
В Сосногорске завершается цикл строительства тепличного комплекса
В Сосногорске завершается нулевой цикл строительства будущего тепличного комплекса. Из 3000 свай – вбито 800. Запустить в тестовой режиме их планируют в сентябре. Сегодня заинтересованные стороны – инвестор, руководство предприятия и представители республиканской власти – встретились на специальном совещание в Минсельхозе. Если ход строительных работ опасения ни у кого не вызывает, с будущими кадрами пока всё сложнее.
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18:53
18.01.2018
В Воркуте обновился парк автобусной техники
В Воркуте обновился парк автобусной техники. Пассажирские перевозки в городе и посёлках сейчас обеспечивают 45 единиц техники, из которых 35 – новые. Изменился и состав перевозчиков. В декабре администрация заполярной кочегарки провела аукционы. Победу одержали три предприятия. В том числе новички в этом деле. Как итог – первый месяц работы оказался непростым.
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18:52
18.01.2018
Состоялось 129-е заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
17 января 2018 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
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13:22
18.01.2018
Гайдаровский форум
На реализацию приоритетных проектов Москва выделила республике по итогам прошлого года 800 миллионов рублей. Об этом Сергей Гапликов сообщил в кулуарах Гайдаровского форума. Он проходит в Москве. В рамках проектного управления, введенного два года назад, поддержку получили 9 направлений. По линии здравоохранения, например, это проект по оказанию своевременной экстренной медицинской помощи жителям труднодоступных районов. За прошлый год это 300 вылетов, эвакуация 403 пациентов, из которых 42 ребенка. По линии образования в республике утверждено дополнительное количество высококвалифицированных специалистов, имеющих востребованные профессии. А ещё госпрограмма «Комфортная среда», о которой мы уже не раз рассказывали, а строительство дороги на Нарьян-Мар в рамках уникального для страны концессионного соглашения.
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11:36
18.01.2018
80 лет Юрию Семукову
17 января 80 лет отмечает Юрий Иванович Семуков. Бывший Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР, народный депутат свою политическую карьеру начал с комсомола в родном Корткеросском районе. Там же был первым секретарём КПСС, затем возглавил Коми обком. С круглой датой своего коллегу поздравила действующий спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Примечательно, что 8 десяток этом году отметит и сам парламент региона.
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11:34
18.01.2018
Учреждения, которые не принимают новые банкноты, накажут
Учреждения, которые не принимают новые банкноты, будут наказывать. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила исполняющая обязанности управляющего Национальным банком Коми Марина Яцкив. Напомним, купюры достоинством в 200 и 2000 рублей вошли в оборот еще в октябре. А в наш регион начали поступать лишь месяц назад. Но пока новые деньги встречаются не так часто, процесс их ввода непростой.
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11:33
18.01.2018
В Сыктывдинском районе дали старт Году волонтёра
В Сыктывдинском районе дали старт Году волонтёра, объявленному президентом России. Событие добровольцы отметили ударным трудом. Помогли по хозяйству одинокой пенсионерке из Выльгорта.
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22:23
17.01.2018
Жители Язеля обеспокоены отсутствием пешеходной дороги
Жители Язеля – это Сыктывдинский район – обеспокоены отсутствием пешеходной дороги от железнодорожной станции до автобусной остановки. Как пишет газета «Наша жизнь» с такой проблемой от имени избирателей к ним обратился депутат райсовета Евгений Потолицын. По его словам, пешеходы вынуждены рисковать собственными жизнями – ведь добираться приходится с некоторых пор по оживлённой трассе «Сыктывкар-Ухта». Там круглые сутки на высокой скорости несутся большегрузы. При этом последние лет 10 пешеходник чистили, потому что через неё от Коччойяга ездил школьный автобус в Часово. Удлинился и путь – прежде идти от посёлка до остановки надо было полтора километра, а теперь четыре. Потому что по трассе и в круговую. Пока реакции местных властей на эту ситуацию не поступало. Между тем с начала года в республике произошло уже три случая, когда в результате ДТП на оживлённых дорогах гибли пешеходы. В условиях неосвещенных местностей водители их замечали лишь в последний момент.
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18:37
17.01.2018
Соседство с двумя десятками собак
На жизнь по соседству с двумя десятками собак жалуются жители одного из сыктывкарских многоквартирных домов. Талисман этого года по китайскому календарю, вопреки обещаниям астрологов, приносит им пока, увы, не радость и удачу, а одни мучения. В подъезде - зловония и клоки шерсти. У собственников - аллергия и расшатанные нервы.
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18:35
17.01.2018
Налоговая служба упростила порядок уплаты налогов
Налоговая служба существенно упростила порядок уплаты налогов. Об этом на правительственном совещании в Ново-Огарёва Президенту России доложил министр финансов Антон Силуанов.
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18:33
17.01.2018
Дом мещанина Александра Шарапова восстановят
Здание бывшей Православной гимназии, известное также как «дом мещанина Александра Шарапова» 1910 года строительства, восстановят, как и было определено условиями договора аренды, до 2023 года. Накануне вечером объект культурного наследия вспыхнул. Огнеборцы прибыли на место в считанные минуты и спасли здание, однако огонь повредил часть чердака и второй этаж. Одна из возможных ЧП – поджог.
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18:32
17.01.2018
Монтажные работы шахты «Интинская» завершатся до конца марта
Все монтажные работы горно-шахтного оборудования по запуску новой лавы шахты «Интинская» завершатся до конца марта. Как сообщили в Минпроме, торги на поставку техники и запчастей проведены, договоры с поставщиками заключены, предоплата по ним осуществлена на 87%. Напомним, в ноябре прошлого года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделению компании «Интауголь» миллиарда двухсот миллионов из резервного фонда Правительства России. Деньги позволили не только ликвидировать задолженность по заработной плате перед работниками и поставщиками услуг предприятию, но оставить средства для возобновления производства. Пока добыча угля простаивает – работы приостановлены в апреле 17-го.
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18:31
17.01.2018
Упростить порядок установления инвалидности
Владимир Путин поручил правительству упростить порядок установления инвалидности. С такой просьбой на встрече к президенту обратились сами люди с ограниченными возможностями. Сейчас подтверждать льготный статус гражданам необходимо раз в год. Это различные обследования и визиты к узким специалистам. При этом, как отметила руководитель регионального отделения общества инвалидов Маргарита Колпащикова, номерков не хватает, поэтому процесс, как правило, затягивается на 2-3 месяца.
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18:30
17.01.2018
Проект будущей фермы в Сысольском районе будет готов в феврале
Проект будущей фермы в Сысольском районе на 1200 голов будет готов уже в феврале. О точных сроках начала строительства в региональном Минсельхозе не говорят, но заявляют о готовности поддержать идею появления крупного хозяйства. Ферму возведут в Пыёлдино. Сегодня основное поголовье стада для неё находится в одном из столичных хозяйств. Это вызывает массу неудобств. На новом месте развитию будут способствовать неограниченные пастбищные земли.
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18:29
17.01.2018
Михаил Мень: Регионы самостоятельно выбирают даты проведения рейтингового голосования за объекты приоритетного благоустройства
Регионы самостоятельно выбирают даты проведения рейтингового голосования за объекты приоритетного благоустройства. Об этом глава Минстроя России Михаил Мень сообщил журналистам 17 января в рамках Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в г. Коломне Московской области.
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17:32
17.01.2018