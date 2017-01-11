Цена жестокости

Жители Язеля – это Сыктывдинский район – обеспокоены отсутствием пешеходной дороги от железнодорожной станции до автобусной остановки. Как пишет газета «Наша жизнь» с такой проблемой от имени избирателей к ним обратился депутат райсовета Евгений Потолицын. По его словам, пешеходы вынуждены рисковать собственными жизнями – ведь добираться приходится с некоторых пор по оживлённой трассе «Сыктывкар-Ухта». Там круглые сутки на высокой скорости несутся большегрузы. При этом последние лет 10 пешеходник чистили, потому что через неё от Коччойяга ездил школьный автобус в Часово. Удлинился и путь – прежде идти от посёлка до остановки надо было полтора километра, а теперь четыре. Потому что по трассе и в круговую. Пока реакции местных властей на эту ситуацию не поступало. Между тем с начала года в республике произошло уже три случая, когда в результате ДТП на оживлённых дорогах гибли пешеходы. В условиях неосвещенных местностей водители их замечали лишь в последний момент.