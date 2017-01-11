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«Миян йöз». Сыктывдинское представительство МОД «Коми войтыр». 11 января 2017

327
11.01.2017

Участники Сыктывдинского представительства МОД «Коми войтыр» собрались сегодня, чтобы обсудить текущие проекты, наметить планы на будущее. На повестке дня ежегодная конференция Сыктывдинского предствительства МОД «Коми войтыр». Алена Громова предлагает его провести в с. Палевицы.
Миян йöз. 17. 01. 18
94
22:25
17.01.2018
Миян йöз. 10 января 2018
124
22:57
10.01.2018
Миян йöз. 27 декабря 2017.
185
22:20
27.12.2017
Миян йöз. 25 декабря 2017.
199
21:14
25.12.2017
Миян йöз. 20 декабря 2017
261
19:09
20.12.2017
Миян йöз. 18 декабря 2017
199
20:25
18.12.2017
Миян йöз. 13 декабря 2017
239
21:57
13.12.2017
Миян йöз. 29 ноября 2017
269
18:16
30.11.2017
Миян йöз. 27 ноября 2017
264
09:21
28.11.2017
Миян йöз. 22 ноября 2017
259
23:14
22.11.2017
Миян йöз. 20 ноября 2017.
310
11:40
21.11.2017
"Миян йöз." 15 ноября 2017.
265
09:35
16.11.2017
"Миян йöз." 13 ноября 2017.
254
09:30
14.11.2017
"Миян йöз." 8 ноября 2017.
367
13:03
09.11.2017
"Миян йöз". 1 ноября 2017.
318
10:31
02.11.2017
"Миян йöз". 30 октября 2017
Фестиваль Койташ в этом году празднует свой юбилей. Пятый раз съезжаются в Сыктывкар молодые солисты республики. Как становился фестиваль и какие итоги можно сделать за все это время?
492
12:31
31.10.2017
Миян Йоз. Мисс студенчества Финно-угории 2017. 25 октября 2017
411
12:31
26.10.2017
Миян йоз. 23 октября 2017
318
10:17
25.10.2017
Миян Йоз. Лариса Цветкова. 9 октября 2017
Лариса Цветкова — мастер по бересте из села Визинги. Её работы украшают многие выставки прикладного искусства нашего региона. Своими секретами мастерства она делится со зрителями нашей передачи.
289
14:07
19.10.2017
Миян йоз. 18 октября 2017
#миянйоз
348
01:15
19.10.2017
Миян Йоз. Анфиса Чисталева. 11 октября 2017
475
19:00
11.10.2017
Миян Йоз. Нина Уляшева. 4 октября 2017
#миянйоз
613
21:57
04.10.2017
«Миян Йоз». Александр Некрасов. 27 сентября 2017
Александр Иванович Некрасов — уроженец села Гам Княжпогостского района. Заслуженный учитель Коми АССР, Почётный гражданин Республики Коми.  Его педагогический стаж составляет 43 года, 33 из них Александр Иванович был директором гамской средней школы. В этом выпуске Александр Некрасов расскажет о своём детстве, жизни, работе и творчестве.
#миянйоз
467
10:05
28.09.2017
Миян Йоз. Койдыс. 25 сентяря 2017
Гости из Архангельска, Удмуртии и Марий-Эл собрались на Сысольской земле. В честь Дня рождения Республики здесь развернулся первый молодёжный фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» (Семена). Что сеяли и  какие плоды получили смотрите в передаче МИЯН ЙӦЗ! Архангельскысь, Удмуртияысь, Марий-Элысь да мукӧдлаысь гӧстьясӧс чукӧртіс ас борд улӧ Сыктыв му. Республикалӧн чужан лун пасъян лунъясӧ тані сьыліс-йӧктіс  «Кӧйдыс» том йӧзлӧн медводдза фольклор фестиваль. Мый кӧдзисны да мый быдмис видзӧдӧй Миян йӧз передачаысь.
#миянйоз
429
23:43
25.09.2017
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