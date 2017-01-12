«Рабочий полдень». Дополнительное образование. 12 января 2017

Множество детей, закончив занятия в школе, спешат в центры дополнительного образования, где занимаются рисованием, музыкой, авиа- и автомоделированием и т.д. Направлений много. Было бы желание.

Какие направления детского творчества развиваются во Дворце творчества детей и учащейся молодёжи, в Сыктывкаре и в Усинске?Каких успехов удалось достичь их воспитанникам? Гости нашей программы: Лариса Пахомова, педагог доп. образования по ИЗО в объединении «Юный художник», «Дворца творчества детей и учащейся молодёжи» и Карманов Василий, педагог доп. образования «Дворца творчества детей и учащейся молодёжи».